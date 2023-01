Nuova registrazione di Uomini e donne del 12 gennaio 2023 e tante novità, in primis per il Trono over. Protagonisti assoluti sono stati Riccardo e Gloria, che ha stupito i telespettatori e lo stesso Guarnieri seducendolo con delle fragole. Dopo le indiscrezioni che lo vedevano assente dal programma, c'è invece stato il ritorno di Armando Incarnato nel parterre di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda le anticipazioni del Trono classico, delusione per i fan: ancora nessuna scelta, ma non sono mancati i colpi di scena.

Anticipazioni Uomini e donne registrazione 12/01: Alice conosce il nonno di Federico

Le anticipazioni della nuova registrazione di Uomini e donne del 12 gennaio, rese note grazie alla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, rivelano che al trono classico non ci sono state particolari novità e che i telespettatori sono rimasti delusi dal fatto che Federico e Lavinia non hanno scelto.

Si sono viste però le esterne: il rapporto tra Federico e Alice sembra consolidarsi sempre di più, specie dopo che il tronista le ha fatto conoscere una delle persone più importanti della sua vita, il nonno. L'esterna è stata molto emozionante per entrambi, come hanno raccontato in studio.

Uomini e donne anticipazioni del 12/01: Carola potrebbe ritirarsi

Se per Federico e Alice le cose sono andate bene, non si può dire altrettanto per Carola, che nella registrazione di Uomini e donne del 12 gennaio ha fatto una confessione spiazzante. La giovane ha infatti detto che un mese fa era certa di essersi innamorata di Federico, ma ad oggi i suoi sentimenti sono cambiati.

Incalzata da Maria De Filippi, Carola ha ammesso che se Federico la scegliesse, lei direbbe di no. Ne è seguita una accesa discussione e, viste le premesse, non si esclude che la corteggiatrice possa abbandonare il programma prima del previsto.

Registrazione Trono over Uomini e donne del 12 gennaio: Gloria sorprende Riccardo

Per quanto riguarda le nuove anticipazioni del Trono over di Uomini e donne che arrivano dalla registrazione del 12 gennaio, sono tornate dopo diverso tempo le sfilate. Il tema della puntata era la seduzione. A sorprendere è stata Gloria, che si è seduta sulle gambe di Riccardo e l'ha imboccato con delle dolci fragole.

Alessandro è stato ancora al centro dello studio con le dame alla sua corte e Pamela non è riuscita a trattenere le lacrime, delusa per il comportamento del cavaliere. Seduta davanti a lui c'era anche Gemma, nonostante il due di picche della precedente puntata. Nel parterre era presente Armando Incarnato, mettendo a tacere le voci insistenti di una sua assenza dopo le recenti sfuriate di Maria De Filippi nei suoi confronti.