L'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5, intanto il prossimo 28 gennaio 2023, è in programma una nuova registrazione.

Le riprese di questa settimana si preannunciano attese dagli spettatori di questa edizione, dato che potrebbe esserci spazio per la fatidica e attesa scelta finale dei tronisti Federico Nicotera e Lavinia Mauro.

Il 28 gennaio in programma la nuova registrazione di Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne prosegue nella fascia del pomeriggio di Canale 5. La trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi riesce ad appassionare una media quotidiana che oscilla tra i 2,7 e i 3 milioni di spettatori, totalizzando punte del 28% di share.

Il programma proseguirà fino alla fine della primavera nella fascia del daytime di Canale 5. Intanto, vanno avanti anche le registrazioni di questa fortunata edizione del talk show.

Stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina social dedicata alla trasmissione, la nuova registrazione di questa settimana è prevista per sabato 28 gennaio 2023.

La scelta di Lavinia e Federico nella registrazione di Uomini e donne del 28 gennaio?

Sabato infatti i protagonisti del trono classico e trono over, si ritroveranno in studio per le riprese delle nuove puntate che saranno poi trasmesse nel corso del mese di febbraio in tv. L'attenzione è tutta incentrata sulle vicende di Federico e Lavinia: i due tronisti di questa edizione, infatti, sono ormai giunti vicini alla scelta finale.

Nel corso della prossima registrazione del talk show, potrebbero svelare il nome della persona con la quale intendono costruire una storia d'amore e congedarsi così dalla trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, anche se al momento non c'è nessuna conferma in tal senso.

Inoltre, nel corso di questa nuova registrazione di Uomini e donne del 28 gennaio 2023, non si esclude che possa esserci anche la presentazione di qualche nuovo tronista in studio.

Nuovi possibili tronisti in arrivo nella registrazione di Uomini e donne del 28 gennaio

La scorsa settimana, infatti, Maria De Filippi ha accolto in studio la giovane Nicole, prima tronista di questa seconda parte della stagione, pronta a mettersi in gioco per cercare il grande amore della sua vita. In vista delle ormai fatidiche scelte di Lavinia e Federico, nuovi tronisti potrebbero affacciarsi nello studio della trasmissione dei sentimenti di Canale 5.

Tra i nomi che sono circolati in queste settimane, spicca quello di Francesco Griffo, ex corteggiatore di questa edizione che si è fatto notare, prima come pretendente di Federica Aversano e successivamente è passato tra le file di corteggiatori di Lavinia.

Il ritorno di Chiara Rabbi come tronista a Uomini e donne 2023?

Nelle ultime ore, però, è venuto fuori anche un altro nome ben noto al pubblico della trasmissione di Canale 5. Trattasi dell'ex corteggiatrice Chiara Rabbi, in passato scelta al rush finale dal tronista Davide Donadei.

Si vocifera sui social che per lei potrebbero riaprirsi le porte della trasmissione di Canale 5, questa volta, come nuova tronista. Rumor che, fino a questo momento, non sono stati confermati dalla produzione del talk show di Maria De Filippi: non si esclude, quindi, che la padrona di casa possa decidere di sparigliare le carte in tavola e puntare su volti nuovi e sconosciuti al grande pubblico di Uomini e donne, come ha già fatto con Nicole. La nuova tronista, infatti, non ha mai preso parte alla trasmissione prima di questa partecipazione e sarà un volto "inedito" per gli spettatori del talk show.