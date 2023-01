Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda prossimamente su Rai 3 confermano che verrà approfondita la complessa "relazione" tra Nunzio e Alice. In particolare nella puntata di lunedì 9 gennaio i due, in seguito a un incontro chiarificatore, finiranno per litigare e le conseguenze dell'alterco potrebbero essere piuttosto serie.

Raffaele e Ornella osserveranno con apprensione l'interesse, sempre più forte, di Viola per Damiano. Nel frattempo Guido Del Bue proverà a capire se il suo amico Michele, al ritorno dalle vacanze, sia o meno impegnato sentimentalmente.

Un posto al sole, anticipazioni 9 gennaio 2023: gravi conseguenze per Nunzio e Alice

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Chiara Petrone (Alessandra Masi) lascerà Napoli. Gli spoiler sembrano inoltre suggerire che la relazione tra lei e Nunzio (Vladimir Randazzo) potrebbe essere giunta al capolinea.

Questa nuova situazione porterà Alice (Fabiola Balestriere) a tornare alla carica con Nunzio ma, a quanto pare, le cose non andranno esattamente come lei avrebbe desiderato. Le anticipazioni di lunedì 9 gennaio di Un posto al sole rivelano infatti che i due avranno un nuovo confronto, le cui conseguenze potrebbero essere piuttosto gravi.

Che sia questo l'incipit del dramma che dovrebbe vivere Alice?

Nunzio potrebbe forse fare del male alla ragazza in modo, più o meno volontario? Al momento non ci sono abbastanza elementi per capirlo e occorrerà attendere i prossimi giorni per saperne di più.

Raffaele e Ornella preoccupati per Viola

Non ci sono notizie positive neppure per la coppia formata da Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio Nicotera (Paolo Romano).

Le anticipazioni confermano infatti che la giovane Bruni sarà sempre più presa dal suo agente di scorta Damiano (Luigi Miele).

Nel frattempo Raffaele Giordano (Patrizio Rispo) e sua moglie Ornella (Marina Giulia Cavalli) osserveranno, con crescente apprensione, il coinvolgimento eccessivo di Viola nelle questioni di Rosa (Daniela Ioia) e suo marito.

La situazione sentimentale di Michele non risulta chiara

Intanto nei prossimi episodi Michele (Alberto Rossi) rientrerà a Napoli, dopo aver trascorso le vacanza natalizie a Milano. Mentre Guido (Germano Bellavia) cercherà di capire come siano andate le cose, ma non riuscirà a scoprire nulla. Pare probabile che il vigile voglia capire se il suo amico abbia una relazione con Fabiana (Valentina Corti) o sia libero e pronto a tornare con Silvia (Luisa Amatucci). Ma la la sua missione risulterà tutt'altro che semplice, dal momento che Saviani sembrerà intenzionato solo a dedicarsi al suo lavoro in radio.