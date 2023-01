Fin dove ci si può spingere per proteggere una persona amata? Sarò questo concetto alla base delle prossime puntate di Un posto al sole. Le anticipazioni degli episodi di Upas, in onda dal 23 al 27 gennaio, preannunciano un colpo di scena relativo alla storyline di Nunzio e Alice. Come prevedibile, Alice verrà assalita dai sensi di colpa per aver mentito, ma a quel punto accadrà qualcosa di decisamente inaspettato.

Roberto e Marina, dopo aver scoperto la verità, insisteranno con Alice affinché continui a mentire su quanto accaduto tra lei e Nunzio.

Nel frattempo la vita del ragazzo andrà a rotoli e questa situazione finirà per avere effetti molto deleteri anche sul Caffè Vulcano, che diventerà bersaglio dei social.

Nunzio è indagato per tentata violenza carnale

Elena (Valentina Pace) sarà molto preoccupata per l'equilibrio mentale di sua figlia Alice (Fabiola Balestriere) e, per questo motivo, insisterà con lei affinché torni a Londra lasciandosi tutto alle spalle.

Nel frattempo le cose si metteranno davvero male per Nunzio (Vladimir Randazzo). Quest'ultimo infatti dovrà presentarsi al commissariato di polizia per rispondere delle accuse di tentata violenza carnale ai danni di Alice Pergolesi. Nel frattempo la nipote di Marina verrà assalita dai sensi di colpa e sarà fortemente tentata di dire come sono andate realmente le cose.

Un posto al sole, trame 23-27 gennaio: Ferri e Marina vogliono che Alice non dica la verità

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Alice crollerà e confesserà finalmente la verità. Marina (Nina Soldano), dopo aver scoperto come sono andate realmente le cose, ne parlerà subito con Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). I due ragioneranno sul da farsi e Ferri proporrà alla sua compagna una strategia per salvaguardare Alice.

I due decideranno che la cosa migliore sia che la verità non venga fuori e faranno pressione su Alice affinché continui a mentire.

Nel frattempo Elena si riavvicinerà alle sue amiche, anche se non viene svelato se lei sarà o meno d'accordo con il piano di Roberto e sua madre.

Un posto al sole, anticipazioni dal 23 al 27 gennaio: il Vulcano sotto accusa

Nel frattempo verrà affrontata anche una storyline parallela in cui verrà mostrato l'effetto che avranno le accuse di Alice sul posto dove lavora. Le anticipazioni rivelano che il caffè Vulcano sarà oggetto di feroci critiche sui social da parte di utenti che non perdonano a Silvia (Luisa Amatucci) di non aver licenziato il suo cuoco accusato di molestie.

Lo storico locale si troverà così a dover affrontare una delle peggiori crisi mai avute, che avrà forti ripercussioni sulla sua immagine .