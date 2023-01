Le puntate di Un posto al sole in onda dal 30 gennaio al 3 febbraio, chiuderanno due importanti archi narrativi. Le anticipazioni rivelano che Alice prenderà una decisione definitiva su Nunzio ed in seguito si accingerà a lasciare Napoli.

Nel frattempo Diego scoprirà che Lia ha mentito e la affronterà faccia a faccia per farsi dire tutta la verità.

Per finire si tornerà a parlare della morte di Susanna e del processo a carico di Lello Valsano.

Upas, anticipazioni 30 gennaio-3 febbraio: Marina aiuta Alice

Nelle prossime puntate di Upas, verrà mostrato l'epilogo della vicenda di Nunzio (Vladmir Randazzo) e Alice (Fabiola Balestriere).

Le anticipazioni rivelano che la ragazza potrà contare su un forte sostegno da parte di Marina (Nina Soldano) ed Elena (Valentina Pace). Quest'ultima, dopo aver compreso ciò che tormenta sua figlia, dovrà decidere se spingerla ad assumersi le proprie responsabilità o a scappare dalle conseguenze dei propri errori.

Le trame svelano che Alice, dopo aver preso la sua decisione, si appresterà a partire per Londra. La sensazione è che la giovane scagioni Nunzio, anche se manca ancora la certezza.

Nel frattempo il figlio di Franco farà tutto quello che è in suo potere per riconquistare Chiara (Alessandra Masi). Non è chiaro se ci riuscirà o meno, ma al momento emerge che Cammarota riceverà una sorpresa inaspettata.

Diego non si fida più di Lia

Una scoperta riguardante Lia (Giuliana Vigogna) metterà in allarme Diego (Francesco Vitiello) in merito alla vera identità della donna, che pensava di amare. Nel frattempo anche Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) si troveranno in difficoltà a causa della ragazza.

In seguito, Lia si renderà conto di aver preso in giro Diego per troppo tempo e accetterà di affrontarlo.

Il figlio di Raffaele avrà finalmente la possibilità di scoprire cosa nasconde la donna e quali sentimenti prova per lui. Le anticipazioni non svelano molto su questo confronto, ma sottolineano che Lia subirà una tremenda sconfitta.

Un posto al sole, puntate dal 30 gennaio al 3 febbraio: Niko soffre ancora per la morte di Susanna

L'imminente processo a Lello Valsano (Gianluca Pugliese) costringerà Niko (Luca Turco) a rivivere il dramma della morte di Susanna (Agnese Lorenzini).

Le anticipazioni rivelano inoltre che Viola (Ilenia Lazzarin) e il giovane avvocato Poggi, costituitosi Parte Civile, dovranno affrontare una dura prova e che le loro testimonianze potrebbero acuire una sofferenza mai realmente sopita.