Le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole del mese di febbraio 2023 rivelano che Niko e Viola si ritroveranno a soffrire, ancora una volta, dato che dovranno affrontare le nuove fasi del processo legato alla morte di Susanna.

Spazio anche alle vicende di Alice e Nunzio: nei prossimi episodi della soap opera potrebbe essere decisivo l'intervento di Elena, tale da mettere in salvo la reputazione del giovane cuoco del Caffè Vulcano.

Viola e Niko tornano a soffrire: anticipazioni Upas febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole del mese di febbraio 2023, rivelano che per Niko e Viola arriverà il momento di confrontarsi con quel passato che stanno cercando in tutti i modi di lasciarsi alle spalle, legato al terribile attentato messo in piedi da Lello Valsano, che costò caro a Susanna Picardi.

In particolar modo Niko, nel corso di questi mesi, ha provato a riprendere in mano le redini della sua vita, nonostante le mille difficoltà.

Il giovane avvocato, supportato dalla sua famiglia, ha cercato in tutti i modi di lasciarsi alle spalle quel triste evento che ha segnato per sempre la sua vita e lo ha fatto in primis per il bene di suo figlio Jimmy.

Si riapre il processo sulla morte di Susanna: anticipazioni Upas febbraio 2023

Adesso, però, nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole del mese di febbraio, Niko e Viola si ritroveranno a dover soffrire per affrontare le nuove fasi del processo.

Di conseguenza, ci sarà il ritorno in scena di Lello Valsano, il giovane criminale che senza farsi troppi scrupoli, aprì il fuoco contro Viola e Susanna, causando la morte di quest'ultima.

Quale sarà la reazione di Lello al processo? Il ragazzo dimostrerà di essersi pentito oppure no? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione in onda su Rai 3.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole del mese di febbraio 2023, rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Alice e Nunzio.

Elena potrebbe salvare Nunzio: anticipazioni Upas febbraio

La ragazza, dopo averlo denunciato per presunta violenza, comincerà ad essere sopraffatta dai sensi di colpa, dato che non ha raccontato la verità e si è inventata tutto.

A quel punto, quindi, potrebbe essere necessario l'intervento di Elena: quest'ultima potrebbe indurre sua figlia a raccontare la verità e a liberarsi di questo profondo peso che porta nel cuore.

Di conseguenza, Elena potrebbe salvare Nunzio da una possibile condanna per queste violenze che in realtà non sono mai avvenute.

Sta di fatto che, nel corso delle prossime puntate della soap opera serale di Rai 3, Alice prenderà una decisione del tutto inaspettata e non si esclude che al termine di questa vicenda, possa lasciare Napoli e trasferirsi di nuovo a Londra.