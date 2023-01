Un posto al sole viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 20:50 sulla terza rete Rai nonché sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily di stampo nostrano creata da Wayne Doyle, in merito agli episodi che andranno in onda lunedì 23 e martedì 24 gennaio, rivelano che Elena, in pensiero per la figlia, chiederà alla stessa di rientrare a Londra. A seguito della querela avanzatagli da Alice Pergolesi, Nunzio Cammarota dovrà sostenere il primo interrogatorio per la polizia, nel frattempo Guido Del Bue deciderà di trascorrere una serata assieme a Michele Saviani.

Tra Serena e Mariella Altieri, invece, ci sarà l'ennesima lite, mentre Silvia Graziani si troverà a gestire le accuse contro il suo locale. Infine, Alice dovrà fare i conti coi sensi di colpa dopo aver messo nei guai Nunzio, nel frattempo Angela e Franco non saranno d'accordo su quale punizione infiggere alla figlia Bianca Boschi.

Elena chiederà alla figlia di rientrare a Londra

Gli spoiler di Un posto al sole, riguardo gli episodi che andranno in onda lunedì 23 e martedì 24 gennaio, evidenziano che Elena continuerà ad essere molto in pensiero per la figlia. A fronte di ciò, la donna chiederà alla stessa di far ritorno a Londra cercando, allo stesso tempo, di archiviare la sua parentesi in quel di Napoli.

La polizia, in seguito alla denuncia per abusi ricevuta, convocherà Nunzio per il primo interrogatorio.

La denuncia di Alice nei confronti di Nunzio potrebbe avere ripercussione sul Vulcano

Le trame della soap opera nostrana di Rai 3, in merito alle puntate che saranno trasmesse lunedì 23 e martedì 24 gennaio, riportano che la denuncia che Alice ha inoltrato a Nunzio farà indignare il web.

Sui social network, difatti, molti utenti si chiederanno come una persona accusata di abusi possa ancora lavorare al Vulcano.

I problemi della piccola Bianca, intanto, si riverseranno anche sui suoi genitori, nel frattempo Guido sceglierà di trascorrere una serata da solo con Michele.

Altro litigio per Serena e Mariella

Le anticipazioni dello sceneggiato, riguardo gli episodi del 23 e 24 gennaio, svelano che il rancore reciproco tra Mariella e Serena parrà non accennare a placarsi, con le due che si renderanno protagoniste dell'ennesimo litigio.

Per lo chef sarà, invece, giunto il momento di affrontare il primo interrogatorio, mentre Silvia dovrà fare i conti con le accuse che le farà il popolo web.

Per la giovane Pergolesi, inoltre, inizieranno a palesarsi i primi sensi di colpa in quanto la ragazza comincerà a capire di aver messo nei guai sia Nunzio che Silvia ma anche lo stesso Vulcano.

Angela e Franco, in ultimo, non sapranno come punire la piccola Bianca, in quanto le loro idee in merito saranno discordanti.