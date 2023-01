L'appuntamento con Un posto al sole prosegue su Rai 3 e, le anticipazioni delle prossime puntate che andranno in onda in prima visione assoluta, rivelano che si tornerà a parlare di uno degli avvenimenti che ha tenuto banco nel corso della stagione autunnale: la morte di Susanna per mano della furia di Lello Valsano che, in realtà, avrebbe voluto uccidere Viola.

Il caso della morte di Susanna non è ancora chiuso definitivamente e, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione, tale ferita si riaprirà nel cuore di Niko e di Viola.

Si torna a parlare della morte di Susanna Picardi: nuove anticipazioni Upas 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole del 2023 rivelano che tra i casi ancora aperti vi è quello legato alla morte di Susanna.

La donna è stata fatta fuori per mano del pericolo Lello Valsano che, in verità intendeva colpire Viola: il caso, però, ha voluto che ad avere la peggio fosse la compagna di Niko.

Un duro colpo per il giovane avvocato che, nel momento in cui si rese conto della gravità della situazione, scelse di sposare Susanna in punto di morte.

Il caso non è ancora definitivamente concluso dal punto di vista giuridico e, nel corso dei prossimi appuntamenti di questa seguitissima stagione, se ne tornerà a parlare.

Niko, con grande fatica ha provato a riprendere in mano le redini della sua vita e lo ha fatto in primis per amore del piccolo Jimmy.

Niko e Susanna torneranno a soffrire per la morte di Susanna: anticipazioni Upas nuove puntate 2023

Per l'avvocato, però, non è stato affatto semplice lasciarsi alle spalle questa ferita che continua a sanguinare nel suo cuore e molto presto verrà riaperta.

Le anticipazioni di Un posto al sole, infatti, rivelano che l'iter giuridico di quella vicenda non ha avuto ancora una conclusione.

Ciò avverrà nel corso dei prossimi appuntamenti di questi 2023, quando per arrivare a mettere definitivamente un punto alla storia della morte di Susanna Picardi, bisognerà passare da qualcosa che finirà per riaprire di nuovo tutte le ferite nei cuori di Niko e Viola.

Alice si sente in colpa per Nunzio: anticipazioni Upas nuove puntate 2023

Inoltre, al centro delle nuove puntate di Un posto al sole del 2023 continueranno ad esserci anche le vicende di Alice e Nunzio: dopo che la ragazza ha scelto di denunciarlo, inizierà ad essere sopraffatta dai sensi di colpa e dai rimorsi.

Alice in preda ai sensi di colpa, infatti, confesserà di aver detto una marea di bugie sul conto del giovane figlio adottivo di Franco Boschi e, a quel punto, entrerà in gioco Marina Giordano, pronta a prendere in mano le redini della situazione per salvare la vita a sua nipote.