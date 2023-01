Le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole, che andrà in onda lunedì 16 gennaio, rivelano che la questione tra Nunzio ed Alice sarà tutt'altro che risolta. I due ragazzi avranno infatti un nuovo scontro, in seguito al quale, la figlia di Elena prenderà una decisione che non convincerà sua madre.

Damiano e Viola faranno fatica a gestire i sentimenti che provano l'uno per l'altra. Clara deciderà di controllare in prima persona cosa nasconde la cassaforte di Alberto.

Un posto al sole, anticipazioni 16 gennaio: Nunzio si scontra nuovamente con Alice

Nunzio (Vladimir Randazzo) ammetterà di avere esagerato con Alice (Fabiola Balestiere), ma negherà qualsiasi altro tipo di accusa nei suoi confronti. Saranno giorni difficili per il ragazzo che potrà però contare sul sostegno di Franco (Peppe Zarbo) e sulla promessa di Elena (Valentina Pace) di indagare su questa vicenda. La donna infatti nutrirà più di un sospetto in merito alla versione fornita da sua figlia.

Nell'episodio di Un posto al sole, in onda lunedì 16 gennaio, ci sarà un nuovo scontro tra Nunzio e Alice. In seguito a questo teso confronto la giovane Pergolesi prenderà una decisione che non convincerà per niente Elena e che potrebbe avere gravi conseguenze sul futuro dei due ragazzi.

Purtroppo le anticipazioni non rivelano altro ed è davvero difficile capire cosa accadrà, c'è però la conferma che la nipote di Marina, verrà assalita dai sensi di colpa.

La giovane deciderà forse di ritrattare o penserà di andare avanti con le sue accuse? E come prenderà la sua scelta la mamma dal momento che sarà conseguente a un incontro tra i due ragazzi?

Viola e Damiano faticano a stare distanti

Viola (Ilenia Lazzarin), compresa l'attrazione che prova per Damiano (Luigi Miele) cercherà di tenere l'uomo a distanza. Le anticipazioni rivelano che gli sforzi della donna si mostreranno però vani. I due infatti faticheranno molto a gestire la forte tensione che si è creata tra loro.

Un posto al sole, puntata del 16 gennaio: Clara non si fida di Alberto

Le parole di Diego (Francesco Vitiello) avranno un forte impatto su Clara (Imma Pirone). La giovane infatti inizierà a dubitare della versione fornitale da Alberto (Maurizio Aiello) e comincerà a ritenere più che probabile che il suo compagno si sia impossessato dei gioielli della famiglia di Lia (Giuliana Vigogna).

Clara, per fugare ogni dubbio, deciderà di indagare personalmente aprendo la cassaforte e per controllarne il suo contenuto. Purtroppo, per il momento non viene svelato altro. Resta da capire se la giovane riuscirà a scoprire la combinazione per controllare cosa nasconde il suo compagno.