Nel corso della settimana dal 23 al 27 gennaio ci saranno varie storyline dello sceneggiato italiano Un posto al sole. Si parlerà molto di Bianca, sempre in lotta con i genitori e ormai isolata dai compagni di classe. Poi verrà dato spazio anche a Nunzio e Alice, con il primo che dovrà sottoporsi al colloquio in Commissariato, proprio per le accuse di Alice. La stessa Alice che inizierà ad avere dei ripensamenti proprio sulla denuncia che potrebbe mettere in crisi Nunzio. Poi Diego inizierà a sospettare di Lia, pensando che la donna sia diversa da quello che ha sempre detto di essere.

Elena vuole tornare a Londra, Alice in preda ai sensi di colpa

Elena sarà in pensiero per la figlia, per tale ragione chiederà di tornare a Londra dimenticando per sempre quanto accaduto a Napoli. Nel frattempo, nella puntata di lunedì, Nunzio verrà chiamato dalla polizia per sottoporsi a un interrogatorio, convocato a seguito della denuncia avanzata da Alice. Questa situazione diventerà di dominio pubblico, e questo metterà a rischio anche il futuro del Caffè Vulcano.

Problemi anche per Bianca, che non avrà pace nel suo rapporto con Angela e Franco. Nel frattempo, Guido sarà felice di trascorrere una serata in compagnia di Michele, ma senza Mariella.

Poi arriverà il momento in cui Nunzio parlerà al Commissariato.

Prima di scoprire le sue parole, Silvia non capirà come andare avanti con le accuse che riceverà sul suo locale (le verrà data la colpa per non aver licenziato il cuoco che è stato accusato di molestie). Nel frattempo Alice inizierà a sentirsi in colpa per aver querelato Nunzio.

Anche Franco e Angela saranno nervosi, visto che si troveranno in disaccordo sulla punizione da dare a Bianca, che già a scuola è stata messa da parte dai compagni di classe, con logiche conseguenze sul suo umore.

Bianca isolata dai compagni, Elena vicina alle amiche

Il Caffè Vulcano sarà ancora al centro delle accuse, ma nel frattempo Elena si dedicava alle amiche. Poi Bianca continuerà a essere isolata dal resto dei compagni di scuola, e così deciderà di fare una richiesta spiazzante che non migliorerà i rapporti con i suoi genitori.

Viola invece sarà in crisi, e non capirà come reprimere quello che sente per Damiano. Marina e Roberto cercheranno di parlare con Alice, che vorrà confessare di aver mentito su Nunzio incastrato proprio per salvare Alice.

Dubbi anche per Diego su Lia. Inizierà a sospettare che la donna in realtà non sia quella che ha sempre detto di essere. Altra crisi anche per Alberto, che si prenderà un momento di riflessione per capire come dovrà proseguire la sua attività. Lia otterrà ciò che vuole da Alberto, finalmente. Così Diego inizierà a riflettere sulla donna, e accrescerà le sue preoccupazioni e i suoi dubbi sulla vera identità di Lia. Longhi potrebbe non essere quella che ha sempre detto di essere.

Poi Damiano metterà in crisi Viola, che non sa cosa fare della sua vita sentimentale. Sul finire della settimana, Serena e Mariella continueranno a discutere animatamente.