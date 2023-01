Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che va dal 6 al 10 febbraio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Angela, Giulia e Clara resteranno coinvolte in una pericolosa sparatoria in centro a cui prenderà parte anche Damiano. In occasione del processo a carico di Valsano, Niko si riavvicinerà a Manuela, ma poi la allontanerà bruscamente. Franco verrà contattato dalla sorella Anna, che lo metterà di fronte a una scelta piuttosto difficile da compiere.

Il processo a Valsano

L'inizio del processo a carico di Lello Valsano, in seguito alla morte di Susanna, vedrà tutti particolarmente tesi e sconcertati per il difficile momento da superare. Niko e Viola riusciranno ad affrontare quel giorno in maniera più tranquilla. Per l'avvocato Poggi la giornata si concluderà con un finale del tutto sorprendente. Salvatore Cerruti si farà convincere dalle parole di Mariella e finalmente accetterà di uscire con il misterioso Bufalotto con cui chatta da diverso tempo. Dopo un inaspettato momento di vicinanza con Manuela, Niko verrà assalito dai sensi di colpa nei confronti della sua defunta moglie. Per Silvia la situazione al Vulcano peggiorerà ulteriormente, tanto che la donna farà fatica a trovare una soluzione adeguata per risolvere i suoi problemi.

Marina tornerà a Napoli

Marina Giordano, dopo il suo soggiorno a Londra, rientrerà a casa desiderosa di dedicarsi totalmente ai preparativi per il suo matrimonio con Roberto, ma non tutto andrà per il verso giusto. L'armonia con Roberto verrà minata da altri fattori che non aveva messo in conto. Mentre Manuela continuerà a soffrire per il brusco comportamento di Niko, il ragazzo si mostrerà deciso a voltare pagina.

Bianca Boschi invece, consapevole di essere la causa dei recenti screzi tra i suoi genitori, cercherà in tutti i modi di farli riconciliare. Viola e Antonio incontreranno Damiano nella sua nuova veste di agente falco, inconsapevoli del fatto che ben presto per l'uomo si presenterà una situazione davvero pericolosa che coinvolgerà anche Giulia, Angela e Clara.

Marina e Roberto, dopo un iniziale momento di tensione, metteranno da parte i loro dissapori e accoglieranno nuovamente in casa Silvana come loro governante. Una nuova minaccia però incomberà sulla loro felicità. Per Ornella arriverà il momento di prendere una decisione importante in merito al suo lavoro. Intanto in ospedale una nuova emergenza finirà per mettere ancora una volta il dottor Crovi proprio contro la dottoressa Bruni. Anche tra lui e Rossella la situazione continuerà a peggiorare. Giulia e Angela Poggi, e Clara vivrano dei momenti davvero di forte panico in quanto verranno coinvolte improvvisamente in una sparatoria in pieno centro. Anna, la sorella di Franco, gli comunicherà una notizia che lo metterà di fronte a una difficile scelta da fare.