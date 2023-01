Arrivano le nuove anticipazioni di Un posto al sole. I colpi di scena nella settimana dal 9 al 13 gennaio non mancheranno e vedranno protagonista soprattutto Alice. La nipote di Marina metterà in atto un piano di vendetta contro Nunzio, che rischierà di finire seriamente nei guai. Il ragazzo sarà accusato di violenza e come prova Alice mostrerà dei lividi, che in realtà si procurerà da sola. Franco darà tutto il suo sostegno a Nunzio e anche Elena sembrerà non convincersi della versione di sua figlia, ma Roberto sarà agguerrito e deciso a procedere per vie legali.

Alice in collera con Nunzio: anticipazioni Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 9 al 13 gennaio raccontano che Nunzio non avrà nessuna intenzione di lasciare Chiara e questo farà infuriare Alice, che penserà a una vendetta davvero dura nei confronti del figlio di Franco. La ragazza tornerà a casa da Marina mostrandole dei lividi sui polsi. Alice dirà di aver subito un tentativo di violenza sessuale da parte di Nunzio. Marina e Roberto saranno sconvolti dal racconto della ragazza, e chiameranno subito Elena per affrontare questa situazione. In realtà Alice si è procurata da sola quei lividi, ma non avrà intenzione di confessarlo a nessuno.

Roberto pronto a denunciare il figlio di Franco: anticipazioni settimana 9-13 gennaio

Le puntate di Un Posto al sole dal 9 al 13 gennaio vedono protagonista Nunzio, che sarà accusato da Alice di aver usato violenza nei suoi confronti. Il ragazzo non saprà come comportarsi, visto che Roberto avrà intenzione di sporgere subito denuncia e chiederà aiuto ai suoi familiari.

Franco darà pieno appoggio a suo figlio, che negherà tutte le accuse, e sapere che il padre è dalla sua parte darà delle speranze a Cammarota, che conterà sul fatto che Elena possa convincere sua figlia a dire la verità.

Elena tornerà a Napoli e sospetterà di sua figlia

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 9 al 13 gennaio rivelano che Nunzio andrà al Vulcano a parlare con Silvia della situazione che si trova ad affrontare.

Viola proverà a mediare per far raggiungere un accordo ad Angela ed Elena, ma la questione sembrerà risolvibile solo per vie legali. A casa Ferri tutti crederanno alla versione di Alice, ma Elena avrà qualche dubbio sul racconto di sua figlia. A differenza di Roberto e Marina, la donna conosce bene Alice e sa che la ragazza si è spinta spesso oltre con le sue bugie. Nonostante l'insistenza di Elena, Alice continuerà a sostenere la sua versione dei fatti, decisa più che mai a vendicarsi di Nunzio, anche se i sensi di colpa inizieranno a farsi sentire.