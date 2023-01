Nella soap opera Un posto al sole nelle puntate in onda su Rai 3 nella settimana da lunedì 23 a venerdì 27 gennaio il giovane Nunzio si recherà al commissariato dove dovrà rispondere alle domande delle forze dell'Ordine, questa situazione non piacerà ad Alice, che inizierà ad avere dei ripensamenti sulla denuncia sporta nei suoi confronti.

Alberto vorrà 'sacrificare' Nunzio, Alice in preda ai dubbi

Nel corso delle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse in tv dal 23 al 27 gennaio, terrà ancora banco il caso Nunzio-Alice.

Quest'ultima, nel corso degli episodi precedenti, ha querelato il ragazzo per delle presunte violenze, dicendo però delle menzogne: Nunzio verrà così chiamato a parlare in commissariato per raccontare la sua versione dei fatti.

Non si sa ancora come reagirà il giovane alle accuse, ciò che è certo è che la versione di Alice inizierà a vacillare poco dopo.

Infatti, la ragazza però si pentirà di quello che ha fatto, quindi inizierà a pensare di dire la verità in merito a Nunzio. Le anticipazioni non rivelano nel dettaglio se e quando ciò accadrà.

Anche se la ragazza farà un passo indietro, Roberto Ferri sarà sempre convinto che 'sacrificare' Nunzio sia un valido compromesso per non distruggere la credibilità di Alice, con tutto quello che ne consegue. Questo potrebbe mettere in serie difficoltà Nunzio, che potrebbe anche uscirne con le "ossa rotte".

Il Caffè Vulcano viene attaccato sui social

Questa situazione avrà delle conseguenze anche sul Caffè Vulcano, dove Nunzio lavora.

La proprietaria Silvia verrà criticata per non aver licenziato il cuoco accusato di molestie e questo metterà in cattiva luce la sua attività, con un impatto sui clienti non di poco conto.

Ma le critiche arriveranno in primis sui social network, con numerose critiche che riempiranno il web e in particolare i siti di recensioni, su cui spunteranno critiche e attacchi pungenti al Caffè Vulcano.

Recensioni negative che dunque non faranno bene alla credibilità del locale, compresa la stessa Silvia, 'accusata' di non aver preso immediati provvedimenti nei confronti dello chef. Questa situazione manderà in confusione Graziani, che avrà molti dubbi su quello che deve fare per superare questo momento. La donna penserà di rispondere alle recensioni negative degli haters, ma almeno inizialmente non saprà come farlo. Quindi al momento manterrà tutto in standby.