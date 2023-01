I nuovi spoiler di Un posto al sole delle puntate dal 6 al 10 febbraio 2023 preannunciano puntate imperdibili, visti gli avvenimenti che coinvolgeranno molti dei protagonisti. Il processo a Lello Valsano farà sì che Damiano cambi idea sulla sua precedente decisione di lasciare l'incarico di guardia del corpo di Viola, ma un evento tragico e inaspettato lo coglierà alla sprovvista.

Nel frattempo Marina tornerà da Londra e sarà entusiasta di iniziare i preparativi per il matrimonio con Roberto. Non sa ancora che dovrà fare i conti con una sgradita sorpresa, che coinvolge in prima persona anche Ferri.

Rossella e Riccardo non faranno altro che litigare mettendo in discussione la loro relazione, mentre Niko si pentirà di essersi avvicinato troppo a Manuela, prendendo una decisione che le spezzerà il cuore.

Niko cede a Manuela: spoiler Upas dal 6 al 10 febbraio

Il processo ai danni di Lello Valsano avrà conseguenze su tutte le persone coinvolte. Niko e Viola reagiranno in maniera completamente diversa, ma entrambi saranno accomunati da un dolore incolmabile per le vecchie ferite che riaprirà il caso.

Niko si sentirà molto solo e troverà in Manuela non solo una spalla sulla quale piangere, ma anche qualcosa di più. Come svelano le nuove anticipazioni di Un posto al sole, Niko e Manuela saranno vicini, ma solo per un breve momento di illusoria felicità.

Niko, sentendosi in colpa nei confronti di Susanna, non perderà tempo ad allontanare la ex fidanzata, decidendo di voltare completamente pagina.

Marina e Roberto ancora nei guai: spoiler Upas dal 6 al 10 febbraio

Non ci sarà pace per Marina e Roberto: prima la drammatica vicenda che li ha quasi visti morire per mano di Fabrizio, poi le intemperanze e le bugie di Alice.

Una volta che le acque sembreranno essersi calmate, ecco che arriverà un nuovo ciclone.

Marina tornerà da Londra, entusiasta di diventare presto la moglie di Roberto. Peccato che una brutta sorpresa le toglierà il sorriso dal viso.

Anche se le anticipazioni non lo dicono ancora, da alcune indiscrezioni la brutta sorpresa potrebbe avere un nome: Lara.

Il ritorno della perfida Martinelli è stato svelato dal copione lasciato sul tavolo da Valentina Pace (il volto di Elena), che ha fotografato e postato sul suo profilo Instagram. Lara non farà sconti a nessuno questa volta.

Damiano rischia la sua vita: spoiler Upas dal 6 al 10 febbraio

Viola continuerà a provare un sentimento molto forte nei confronti di Damiano, che nel frattempo tornerà a essere la sua guardia del corpo. Purtroppo, come svelano le anticipazioni di Un posto al sole, Damiano verrà coinvolto in una sparatoria in pieno giorno e rischierà la vita.

Non si esclude che, in questa drammatica circostanza, Viola capisca di amare davvero Damiano e che faccia il primo passo verso di lui confidandogli i suoi reali sentimenti.