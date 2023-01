Continuano incessanti gli appuntamenti con Un posto al sole. Le trame si prospettano sempre più complesse e intriganti. Continuerà a tenere banco la questione che riguarda Alice e Nunzio. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 9 al 13 gennaio, ci svelano infatti che lo chef e Alice avranno un incontro molto duro, che potrebbe portare a conseguenze imprevedibili. Raffaele e Ornella invece, saranno seriamente preoccupati per Viola e per il suo forte interesse nei confronti di Damiano e dell'ex moglie.

Trame Un posto al sole, puntate al 13 gennaio: Michele concentrato sul lavoro in radio

Tra Alice e Nunzio la situazione sembrerà essere sempre più tesa, soprattutto dopo l'ultimo incontro. Se da un lato lo chef ammetterà tutte le sue colpe, rispedirà invece ad Alice tutte le sue false accuse. Guido invece, sarà incuriosito da Michele e da tutto ciò che riguarda la sua relazione sentimentale. Proprio Michele, non appena tornato a Napoli, non farà altro che concentrarsi sul suo lavoro alla radio e si preparerà a condurre una puntata con importanti tematiche.

Viola deciderà di prendere le distanze da Damiano, ma allo stesso tempo sarà interessata alle questioni dell'uomo e della rancorosa Rosa. I genitori di Viola saranno in forte apprensione per la figlia.

Bianca affronterà un brutto momento, in quanto i suoi compagni di scuola decideranno improvvisamente di isolare Bianca. Lei accuserà Antonello per averla messa in questa situazione.

Spoiler Un posto al sole, episodi dal 9 al 13 gennaio: Franco ed Elena supportano Nunzio

Nunzio si troverà in un periodo molto difficile, in seguito alle accuse di molestie da parte di Alice.

Elena prometterà allo chef di provare a convincere Alice a riflettere sulle sue mosse. Dall'altro lato, anche Franco darà il suo supporto a Nunzio. Lo chef poi, incontrerà al Vulcano Silva, alla quale confiderà tutto ciò che sta attraversando. Micaela sarà sempre più pressante nei confronti di Samuel. Quest'ultimo inizierà ad essere in seria difficoltà e l'eventualità di un cedimento sarà sempre più probabile.

Viola tenterà di far fare pace ad Angela ed Elena, ma senza successo. La situazione sembrerà essere ormai degenerata, tanto da arrivare a risvolti legali. Gli abitanti di Palazzo Palladini si troveranno a vivere momenti di forte tensione. In particolare, questi riguarderanno Marina, Elena e Roberto. Alice inizierà ad accusare dei sensi di colpa nei confronti di Nunzio e dovrà fare i conti anche con i sentimenti che ancora prova verso il ragazzo. Inaspettatamente, Alice riceverà un messaggio molto importante. Intanto, Clara continuerà ad indagare sulla questione dei gioielli e vorrà scoprire se Alberto ne è in possesso.