Continuano le vicende dei protagonisti della soap partenopea Un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 23 al 27 gennaio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Nunzio affronterà il primo colloquio con il commissario, mentre Alice, schiacciata dai sensi di colpa, confesserà a Marina di aver mentito. Bianca, sempre più emarginata dai suoi compagni, diventerà motivo di scontro tra Franco e Angela. Viola faticherà parecchio a reprimere i suoi sentimenti per Damiano. Diego comincerà ad avere dei sospetti sulla vera identità di Lia.

Caffè Vulcano travolto dallo scandalo

Elena, preoccupata per Alice, le chiederà di tornare a Londra, in modo tale da buttarsi alle spalle quanto accaduto durante la sua permanenza a Napoli. Nunzio intanto verrà convocato in commissariato per esporre la sua versione dei fatti dopo la denuncia di Alice. La delicata vicenda ben presto si trasformerà in un evento mediatico, che coinvolgerà negativamente il Caffè Vulcano. Anche per Bianca le cose non andranno meglio. I problemi della ragazzina rischieranno di compromettere anche il rapporto già teso tra Angela e Franco. Guido invece accetterà di trascorrere una serata in compagnia di Michele, mentre tra Mariella e Serena si accenderà una nuova discussione.

Mentre Silvia sarà sempre più in difficoltà a gestire le accuse mosse nei confronti del suo locale, colpevole di aver permesso a Nunzio di lavorare ancora lì nonostante le accuse di violenza, Cammarota si recherà a sostenere il suo primo interrogatorio dal commissario.

I sensi di colpa di Alice

Alice, sempre più sotto pressione per gli ultimi avvenimenti, comincerà ad avvertire i primi sensi di colpa per tutto ciò che ha scatenato.

Franco e Angela continueranno a discutere tra loro in merito alle punizioni da dare a Bianca, ignari del fatto che la loro bambina sia sempre più emarginata dai suoi compagni di classe. Marina racconterà a Roberto che Alice le ha confessato di aver mentito e di aver accusato Nunzio ingiustamente. A quel punto Roberto, per salvaguardare la reputazione della ragazzina, proporrà a Marina di attuare una strategia cinica, ma efficace.

Il locale di Silvia continuerà a essere bersagliato negativamente sui social, mentre Elena si lascerà travolgere dall'affetto delle sue vecchie amicizie. Bianca invece, isolata dai suoi amici, farà una proposta ai suoi genitori, che li metterà ancora una volta l'uno contro l'altra. Mentre Marina e Roberto continueranno a dissuadere Alice dal raccontare cosa è accaduto davvero tra lei e Nunzio, Viola cercherà di trovare un modo per reprimere i suoi sentimenti sempre più forti nei confronti di Damiano. Diego, invece, comincerà ad avere dei sospetti sulla vera identità di Lia. Per Alberto arriverà il momento di dover riflettere sulle sue azioni e di capire cosa realmente conti per lui. L'uomo infatti, a sorpresa, deciderà di consegnare i gioielli a Lia. Questo gesto però non farà altro che aumentare i sospetti di Diego nei confronti della sua ragazza.