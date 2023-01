Continua su Rai 3 la programmazione della Serie TV Un Posto al sole, trasmessa dal lunedì al venerdì alle ore 20:45. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 23 a venerdì 27 gennaio, Marina e Roberto sproneranno Alice a continuare a raccontare bugie. Viola comprenderà di provare dei forti sentimenti verso Damiano, mentre Palladini aggredirà Clara e questo gesto lo porterà a decidere di restituire i gioielli a Lia.

Angela e Franco devono affrontare i problemi di Bianca e Nunzio

Nella puntata di Un Posto al sole di lunedì 23 gennaio, Elena non saprà più come comportarsi con Alice e spererà che possa tornare con lei a Londra.

Le azioni della ragazza sortiranno i primi effetti: la polizia Nunzio e quest'ultimo sarà affranto per quanto successo, e lo sarà ancora di più quando apprenderà che pure Silvia è alle prese con alcuni problemi, in quanto il Caffè Vulcano riceverà feedback negativi sui social. Intanto la famiglia Boschi, oltre a Nunzio, penserà pure a Bianca. Questo clima di tensione finirà per portare delle incomprensioni tra Angela e Franco. Mariella e Serena si confronteranno duramente.

Nell'episodio di martedì 24 gennaio, Nunzio mediterà su come rispondere alle varie domande poste dagli inquirenti. Nel frattempo Silvia sarà sotto accusa e dovrà gestire le numerose critiche che le saranno mosse contro, principalmente per non avere preso alcun provvedimento verso una persona accusata di molestie.

In tutto questo Alice sarà presa dai rimorsi, mentre i coniugi Boschi si confronteranno su quale punizione dare a Bianca, la quale a scuola sarà sempre più da sola.

Viola capisce di non poter stare con Damiano

Secondo le anticipazioni di mercoledì 25 gennaio, Roberto e Marina saranno coinvolti nei problemi di Alice. Ferri dovrà mettere a punto un piano ben dettagliato per salvaguardare Pergolesi.

Intanto Elena avrà al suo fianco le sue amiche. Silvia sarà in ansia per la reputazione del suo locale. Bianca avanzerà una strana proposta che metterà ancora più in difficoltà Franco e Angela.

Nella puntata di giovedì 26 gennaio, Bruni comprenderà di essersi innamorata di Damiano, ma che non potrà mai stare con lui. In tutto questo Ferri e Giordano sproneranno Alice a proseguire nel raccontare menzogne, mentre Diego diffiderà sulla veridicità di quanto dettogli da Lia.

Tra le altre cose, Palladini aggredirà Clara, e capirà che questa cosa potrebbe averlo allontanato dalla fidanzata e dal suo figlio.

Alberto consegna i gioielli a Lia

In base agli spoiler di venerdì 27 gennaio Alberto, dopo aver riflettuto a lungo, deciderà di consegnare a Lia i gioielli. Dopo questo gesto, Diego avrà l'ulteriore dimostrazione che Longhi non è la donna che dice di essere e che sia giunto il momento di capire qualcosa sul suo conto. Infine Viola sarà presa alla sprovvista da Damiano, mentre Guido non riuscirà a porre fine al clima di nervosismo presente tra Mariella e Serena.