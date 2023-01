Interessanti novità accadranno nel corso delle nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 23 al 27 gennaio su Rai 3. Le trame della soap opera rivelano che Angela Poggi e Franco Boschi entreranno in crisi. Marina Giordano, invece, sarà sempre più in ansia per la nipote Alice Pergolesi.

Un posto al sole, anticipazioni: Angela e Franco in crisi a causa di Bianca

Le anticipazioni di Un posto al sole riguardanti le nuove puntate rivelano che Elena cercherà di convincere Alice a far ritorno a Londra. Nunzio, invece, sarà convocato dal comando della polizia per le cose accadute con Pergolesi.

Intanto una cattiva pubblicità rischierà di mettere a repentaglio la reputazione del Caffè Vulcano. Franco e Angela entreranno in crisi quando la loro figlia Bianca sarà protagonista di un incidente scolastico.

Guido accetterà di fare un'uscita di soli uomini con Michele mentre ci saranno scintille tra Mariella e Serena. Nunzio, invece, affronterà il colloquio in commissariato. Infine Silvia non saprà se rispondere alle tante recensioni negative che accusano il Vulcano di non aver licenziato Nunzio per molestie.

Il Caffè Vulcano attaccato dal popolo della rete

Nelle prossime puntate di Upas trasmesse nell'ultima settimana di gennaio sui teleschermi di Rai 3, Alice accuserà dei sensi di colpa per le accuse mosse nei confronti di Nunzio.

Intanto, Angela e Franco avranno pareri discordi sull'opportunità di punire o meno la loro figlia Bianca. Proprio quest'ultima apparirà sempre più isolata dai compagni scolastici. Guido verrà costretto da Mariella a rimproverare Serena mentre Marina racconterà a Roberto la verità su Alice. Di conseguenza, Ferri cercherà di salvaguardare la reputazione della ragazza.

Intanto, il Caffè Vulcano sarà sempre più attaccato dal popolo della rete. Elena si troverà circondata dalle sua amiche, che le dimostreranno sostegno in questa delicata faccenda. Bianca, invece, farà una richiesta ai genitori dopo i crescenti problemi scolastici. Una richiesta che non farà altro che aumentare le tensioni in famiglia.

Marina in ansia per la nipote Alice

Il rapporto tra Viola e Damiano apparirà sempre più in crisi. Nonostante questo, l'insegnante non riuscirà a reprimere i sentimenti che prova per il poliziotto. Marina e Roberto, invece, appariranno in ansia per i problemi che potrebbe andare incontro la loro nipote Alice. Per questo motivo, i due cercheranno di dissuaderla nella sua intenzione di confidare la verità su quanto successo con Nunzio.

Diego inizierà a nutrire dei dubbi su Lia mentre Alberto sarà in difficoltà. Per questo motivo, Palladini si pentirà delle sue azioni, tanto da decidere di restituire a Longhi il maltolto.