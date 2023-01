Compie 70 anni questo venerdì 27 gennaio Vincenzo Mollica. L'ex giornalista Rai ha festeggiato a Viva Rai 2, ospite di Rosario Fiorello. Lo showman lo ha invitato come ospite d'onore nel suo programma mattutino proprio nel giorno del suo compleanno, facendogli trovare anche una torta in suo onore.

Vincenzo Mollica si racconta: 'Sono entrato nell’età in cui quello che stai vivendo ti basta e sei felice'

In pensione da tre anni e ora malato del morbo di Parkinson, in un'intervista rilasciata nelle scorse ore a Il Corriere della Sera, lo stesso Mollica ha confessato di essere affetto anche da diabete e glaucoma, di cui ha detto: "Cerco di andarci d’accordo ogni giorno, faccio del mio meglio, mettendo sempre davanti a me quella cosa fantastica che si chiama speranza e ironia, che ti fa vedere anche ciò che non vedi".

Vincenzo Mollica ha poi aggiunto di essere felice di festeggiare il compleanno con Fiorello a VivaRai2: "Lui è una persona speciale, vorrei che i miei 70 anni fossero allegri come i suoi programmi".

Il giornalista ha proseguito raccontando di essere poi pronto a festeggiare in famiglia: "Con Rosemarie e mia figlia Caterina, che sono la festa migliore che mi potesse capitare. Ormai sono entrato nell’età in cui quello che stai vivendo ti basta e sei felice. Sono stato per tre anni apprendista pensionato. Adesso sto concludendo un nuovo apprendistato: quello per trasformare l’arte di non vedere in qualcosa che si può immaginare".

Vincenzo Mollica, cenni biografici: dall'infanzia in Canada alle interviste al Festival di Sanremo

Nato a Formigine (Modena) nel 1953, Vincenzo Mollica ha vissuto per alcuni anni in Canada, prima di tornare in Italia, ancora bambino. Laureato in Giurisprudenza, nel 1980 è entrato a far parte della redazione del TG1, occupandosi di spettacolo.

In tale veste è stato inviato speciale della Rai a decine di edizioni della cerimonia del premio Oscar di Los Angeles, ai festival del cinema di Venezia e di Cannes e poi, a partire dal 1981, anche al Festival di Sanremo, in cui era solito intervistare i conduttori e i cantanti su di un terrazzino che si affaccia proprio davanti al Teatro Ariston.

Nei suoi decenni di carriera, Mollica, ha intervistato centinaia di personaggi - italiani e internazionali - appartenenti al mondo della musica, del cinema, dello spettacolo e della televisione. A fine febbraio del 2020 è poi andato in pensione.