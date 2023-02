Chi ci sarà nel cast del serale di Amici 2023? Quando andrà in onda la prima puntata di questa ventiduesima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi?

Manca sempre meno al debutto della nuova edizione e in queste ore emergono le prime anticipazioni sul talent show che tornerà in onda nella fascia del sabato sera di Canale 5.

Per quanto riguarda il parterre di giudici, ad esempio, al serale di Amici sembrerebbe certa l'assenza di Stefano De Martino [VIDEO], dopo che per due anni di fila è stato presente nel parterre della trasmissione.

Ecco quando inizia il serale di Amici 2023 su Canale 5

Le anticipazioni sul serale di Amici 2023 rivelano che la data d'esordio è fissata per sabato 18 marzo.

Come svelato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni è questa la data scelta da Mediaset per la messa in onda del primo appuntamento di questa edizione.

Lo show condotto da Maria De Filippi dovrà vedersela con la prima puntata de Il Cantante Mascherato, lo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, la cui messa in onda è prevista a partire proprio da sabato 18 marzo.

Giorgia non sarà tra i giudici del serale: anticipazioni Amici 2023

Chi ci sarà nel cast del serale? Quali saranno i prossimi giudici di questa edizione? Tante le indiscrezioni che sono circolate in queste settimane sul web e sui social.

Una di queste era legata al possibile coinvolgimento nel cast di giudici della cantante Giorgia, reduce dal successo al Festival di Sanremo 2023.

A fare un po' di chiarezza, però, è stata la stessa Giorgia in una delle sue ultime interviste, dove ha svelato che non farà parte del cast del talent show Mediaset: "Anni fa Maria me lo propose, ma non fa per me".

Stefano De Martino fuori dal cast: anticipazioni Amici 2023 serale

Per quanto riguarda i giudici della passata edizione di Amici, sembrerebbe certa l'assenza di Stefano De Martino.

Come svelato sul sito di Roberto D'Agostino, il conduttore e ballerino non sarebbe stato confermato e potrebbe non tornare a vestire i panni di giudice nella ventiduesima edizione del talent show.

Smentite anche le voci legate a un possibile ritorno di Emma Marrone: la cantante salentina non sarà nel cast del serale di quest'anno.

Resta da capire chi saranno i nuovi giudici che verranno scelti da Maria De Filippi: tra i nomi che circolano in rete e sui social vi è quello di Annalisa, ex protagonista del talent show di Canale 5, che quest'anno ha ottenuto la consacrazione definitiva con la hit Bellissima, che ha scalato le classifiche di vendita italiane.