Sono da poco terminate le riprese di una nuova puntata di Amici. Chi era tra il pubblico in studio, dunque, sta iniziando a raccontare cosa è accaduto nel pomeriggio, a partire dai nomi dei ragazzi che sono finiti a rischio nel corso dello speciale.

Domenica 5 febbraio, dunque, i telespettatori di Canale 5 assisteranno a sfide, gare e compiti sempre più difficili: l'obiettivo dei professori, infatti, è quello di individuare i talenti migliori da promuovere alla fase serale.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Questo mercoledì 1° febbraio è stata registrata la puntata di Amici che sarà trasmessa in tv domenica.

Gli argomenti affrontati in studio, sono tanti. Samu, ad esempio, ha una sfida in sospeso da tre settimane. Il ballerino è uno dei cinque titolari coinvolti nel "Capodanno-gate", ma l'unico a non aver ancora ricevuto un verdetto sulla sua permanenza nel programma. Tra rinvii dovuti all'indecisione del giudice ed altri causati dall'indisposizione del suo "rivale", il ragazzo è in stand-by dall'inizio di gennaio.

Il giovane ha finalmente sostenuto la sua sfida e l'ha vinta.

Le anticipazioni che stanno trapelando dagli studi Elios, inoltre, riguardano anche gli altri danzatori del cast e i voti che hanno ricevuti dai giurati esterni nella consueta gara settimanale: a partecipare alla competizione sono stati meno alunni del solito, anche perché negli ultimi giorni sono stati mandati a casa Samuel, Vanessa e Eleonora (la latinista è stata eliminata da Raimondo Todaro in un daytime).

Si avvicina il prime time di Amici

Restando in tema ballo, durante la settimana alcuni titolari sono stati convocati in studio per importanti comunicazioni: Maddalena, per esempio, ha ricevuto due difficili compiti (uno dalla maestra Celentano e uno dal tutor Emanuel Lo, entrambi scontenti del rendimento della ragazza).

Quando il professore di hip-hop della scuola di Amici l'ha chiamata per un confronto, Megan ha parlato di Todaro dicendo di non sentirsi valorizzata dalle coreografie che le assegna dall'inizio dell'anno scolastico.

Raimondo, dunque, è stato un po' criticato da un'altra componente della sua squadra dopo Mattia Zenzola.

Nonostante tutto, fino a poche ore fa gli unici titolari ad aver ottenuto la maglia del serale erano proprio due ballerini: Ramon e Isobel sono stati i primi ad accedere alla prossima fase del talent-show con largo anticipo e dopo aver dimostrato alla prof Alessandra di essere pronti.

Tensioni tra docenti e alunni di Amici

Anche i cantanti della scuola sono stati messi al prova con compiti piuttosto impegnativi: Rudy, ad esempio, ha assegnato a Wax la cover "La genesi del tuo colore" di Irama. L'insegnante ha criticato l'allievo del team Arisa per le esagerazioni che porta sul palco, dai movimenti eccessivi alle "faccette" sempre uguali: Zerbi ha descritto il percorso del giovane col termine "stucchevole", ovvero ripetitivo e quindi non interessante ai suoi occhi.

Quella appena trascorsa è stata una settimana difficile anche per NDG: il cantante ha reagito male all'ultimo posto in classifica che gli hanno dato i suoi compagni (secondo la maggior parte dei titolari, Niccolò sarebbe il meno meritevole di partecipare al serale), tant'è che avrebbe anche pensato di abbandonare il programma in preda allo sconforto.

Durante la registrazione della 19^ puntata, tutti i ragazzi erano al proprio banco e si sono esibiti per cercare di convincere i giudici e la commissione interna che sono all'altezza del prime time, in partenza nella seconda metà di marzo su Canale 5.