Amici 22 torna in onda domenica 5 febbraio nel daytime di Canale 5 con un nuovo appuntamento che si preannuncia ricco di sorprese e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulla sfida che ha visto protagonista il ballerino Samu, chiamato dalla prof Celentano a dimostrare di meritarsi ancora la sua maglia all'interno della scuola.

Tra gli assenti alla registrazione di questa settimana spicca il nome del ballerino Mattia Zenzola.

Samu resta nella scuola: anticipazioni Amici 22 del 5 febbraio

Le anticipazioni sulla nuova puntata del pomeridiano di Amici 22, in onda domenica 5 febbraio su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per la sfida finale che ha visto coinvolto il ballerino Samu.

Dopo che la prof Celentano ha messo in dubbio la sua permanenza all'interno della scuola di talento più famosa del piccolo schermo, Samu ha affrontato la fatidica sfida finale.

Alla fine il ballerino è riuscito ad avere la meglio: in questo modo Samu continuerà la sua avventura all'interno della scuola e concorrerà ancora una volta per la conquista della maglia che potrebbe permettergli di accedere al serale di questa ventiduesima edizione, in onda da marzo su Canale 5.

Mattia assenza in studio: anticipazioni Amici 22 del 5 febbraio

Le anticipazioni della nuova puntata di Amici 22, in onda domenica pomeriggio, rivelano che non passerà inosservata l'assenza in studio di Mattia e Aaron.

I due allievi non hanno preso parte alla registrazione della diciannovesima puntata di questa stagione, e al momento non si conoscono ancora i dettagli e i motivi di questa assenza.

Per quanto riguarda la gara canto di questa settimana i tre giudici sono stati: Baby K, Francesco Sarcina e Beppe Vessicchio.

Al primo posto della classifica si è piazzato Niveo, seguito da Cricca e Angela. Ultima posizione per Wax.

Megan lascia Todaro: anticipazioni Amici 22 del 5 febbraio

Per la gara ballo di questa settimana, giudicata in studio da Rossella Brescia, ad avere la meglio è stata Maddalena che ha conquistato la prima posizione, seguita da Alessio e Gianmarco.

Ultima posizione per Megan.

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della nuova puntata di Amici 2023 in onda domenica 5 febbraio rivelano che la ballerina Megan ha lasciato definitivamente il team di Raimondo Todaro ed è entrata a far parte della squadra di Emanuel Lo.

È stato proprio Emanuel, dopo il compito affidato a Megan, a chiedere a Raimondo Todaro di poter avere la ballerina nella sua squadra di allievi.

Samu ha eseguito il compito che gli è stato affidato questa settimana, ma non ha ottenuto la maglia del serale.