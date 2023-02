Il daytime di Amici trasmesso il 14 febbraio è iniziato con il racconto dell'ansia che ha Maddalena quando è in sala prove con Emanuel Lo. La ballerina si è lamentata con i compagni dell'atteggiamento critico che l'insegnante sembra avere soltanto con lei, tant'è che ha chiesto un parere anche a Megan, Alessio e Samu su questa sensazione che non la fa lavorare bene. Il professore di hip-hop ha spronato la giovane a reagire, accantonando le paure che ha e dando tutta se stessa nelle coreografie.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Nell'attesa di scoprire qualcosa in più sulla presunta sostituzione di Jore con Mezkal nel team Zerbi, Maddalena sta vivendo un periodo di crisi all'interno della scuola.

L'allieva ha parlato per la prima volta dell'ansia che prova tutte le volte che Emanuel Lo entra in sala prove e la osserva eseguire le coreografie. La giovane ha ammesso di non riuscire a ballare con tranquillità quando c'è il suo professore a guardarla e a giudicarla.

Ad aiutarla in questo momento di difficoltà sono stati sia gli altri titolari che Simone Nolasco. Quest'ultimo ha fatto sfogare la ragazza e le ha consigliato di sdraiarsi per terra, ascoltare una canzone e liberarsi da tutti i blocchi che non la stanno facendo ballare come vorrebbe.

Chi ha seguito la puntata di Amici si è chiesto se Maddalena seguirà le orme di Megan: "Quindi è arrivato il momento che anche lei cambia professore?

".

Attesa per la decisione dell'insegnante di Amici

Il pomeridiano di Amici è proseguito con il confronto che Rudy e Piccolo G hanno avuto dopo lo speciale di domenica 12 febbraio.

L'insegnante ha convocato il suo allievo in sala e gli ha chiesto di parlare senza filtri, di dirgli tutto quello che pensa della sostituzione che farà a breve tra uno dei ragazzi della sua squadra e Mezkal.

"A oggi sei tutt'altro che intoccabile", ha detto Zerbi al cantante prima di spronarlo a dire apertamente il suo parere sul nuovo arrivato.

"Mi sento molto più forte di lui, ma lì per lì non potevo dirlo", ha ammesso il titolare della scuola.

Il docente di canto ha ribadito i dubbi che ha su Piccolo G e sulle tante facce che ha mostrato di sé da quando è entrato, ma anche per i tanti ultimi posti che ha ottenuto nelle gare.

Rudy ha messo in discussione il futuro dell'alunno nel programma, anche se secondo i fan a essere eliminato sarà Jore e non il giovane che nel daytime odierno è stato criticato dal suo tutor.

Mezkal entra nella casetta di Amici

Rudy Zerbi non ha ancora comunicato la decisione sul cambiamento che intende apportare nella sua squadra.

Il professore di canto ha chiarito che Mezkal (che nel daytime odierno ha fatto il suo ingresso in casetta) è un suo nuovo allievo, quindi un altro dei suoi dovrà lasciare la scuola a breve.

Un dettaglio che i fan di Amici hanno notato nelle ultime ore potrebbe aver spoilerato la scelta finale dell'insegnante.

Lunedì scorso su Tik Tok è stata indetta una speciale gara incentrata sulla creatività.

Tutti gli allievi hanno pubblicato sui loro account personali un video per spiegare perché ballano o cantano. L'unico assente alla garà di creatività è Jore: il ragazzo non compare nemmeno nelle schermate apparse sui profili social del talent show che invitavano i telespettatori a votare il filmato più estroso e divertente (chi otterrà il maggior numero di "mi piace" in 24 ore vincerà questa gara).

Secondo alcune ipotesi Zerbi potrebbe aver già sostituito un talento del suo team, anticipando la registrazione prevista per venerdì 17.