Cresce l'attesa per la registrazione di Amici 22 in programma il 1° febbraio e trasmessa, poi, domenica 5 febbraio su Canale 5.

Le anticipazioni sul talent show ideato e condotto da Maria De Filippi rivelano che ci sarà spazio per nuove sfide dirette e immediate che vedranno coinvolti gli allievi che sono ancora presenti nella scuola e si stanno giocando il tutto per tutto per l'accesso al serale.

Occhi puntati in primis sulle sorti di Megan e Maddalena che, questa settimana, potrebbero ritrovarsi a rischio uscita dal programma.

Maddalena a rischio eliminazione: registrazione Amici 22 del 1° febbraio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla registrazione di Amici 22 in programma il 1° febbraio, rivelano che Maddalena è stata messa in discussione dalla prof Alessandra Celentano, la quale non ha nascosto che prima di prendere delle decisioni che potrebbero rivelarsi "estreme" per il suo futuro nella scuola, intende metterla alla prova.

"Credo che sia arrivato il momento di fare un cambio", ha sentenziato la prof di danza classica, la quale sostiene che Maddalena non avrebbe dimostrato di avere quella fame di imparare, tale da permetterle di poter accedere al serale.-

E così, in vista delle riprese di questa settimana, la ballerina potrebbe ritrovarsi ad affrontare una sfida immediata, rischiando così di essere eliminata dal cast della trasmissione per volere della prof Alessandra Celentano.

Anche Megan a rischio nella registrazione di Amici 22 del 1° febbraio

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni riguardanti la prossima registrazione di Amici 22 in programma mercoledì 1° febbraio 2023, rivelano che anche Megan si è ritrovata messa in discussione dal prof Emanuel Lo.

"Ti vedo spenta", ha dichiarato Emanuel Lo nel corso dell'ultima puntata del daytime, motivo per il quale ha deciso di affidare una prova alla ballerina che, a questo punto, rischia di essere mandata via dal cast ad un passo dall'inizio del serale di questa ventiduesima edizione, in partenza da metà marzo in poi su Canale 5.

Riusciranno le due ballerine a salvarsi? Lo scopriremo nel corso della puntata che andrà in onda domenica pomeriggio in tv.

Wax nel mirino del prof Zerbi: anticipazioni Amici 22 registrazione 1° febbraio

E poi ancora, nel corso della nuova registrazione di Amici 22 in programma il 1° febbraio ci sarà spazio anche per un nuovo compito affidato dal prof Rudy Zerbi a Wax.

Secondo l'insegnante di canto della scuola, Wax avrebbe perso il suo "appeal" all'interno della scuola, motivo per il quale gli ha chiesto di cimentarsi in una esibizione originale, in cui dovrà mettere da parte le "faccette" che avrebbe mostrato nel corso delle ultime performance.