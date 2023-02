Le decisioni che sta prendendo un professore di Amici nell'ultimo periodo, non convincono né i telespettatori né gli allievi. Da quando è andata in onda la consegna della maglia da titolare a Benedetta, una latinista che Todaro ha preso nel suo team pochi giorni dopo aver eliminato Eleonora, tanti fan si sono esposti sui social network per criticarlo. Secondo molti, dunque, Raimondo starebbe rivoluzionando in continuazione la sua squadra solo per il gusto di fare show: a farne le spese, sarebbero le giovani danzatrici che hanno potuto studiare nella scuola solo qualche settimana.

Aggiornamenti sul 'sentiment' del pubblico di Amici

Dall'inizio di gennaio ad oggi, giovedì 2 febbraio, Raimondo Todaro ha apportato parecchi cambiamenti nella sua squadra.

In poco più di tre settimane, infatti, l'insegnante di Amici ha mandato a casa tre talenti o sostituendoli con altri o eliminandoli direttamente.

Samuel Antinelli, per esempio, è stato messo da parte dal suo tutor per fare spazio ad Alessio, un danzatore hip-hop che ha notato ai casting.

Per quanto riguarda il genere nel quale il siciliano eccelle, ovvero il latinoamericano, la "rivoluzione" è stata ancora più importante. Nell'ultimo mese, infatti, il docente del talent-show ha scelto e poi escluso dal suo team ben tre ragazze che si sono avvicendate dietro ai banchi in modo repentino, senza riuscire a farsi conoscere dai telespettatori.

Megan volta le spalle al suo docente di Amici

Il daytime di Amici che è andato in onda mentre in studio erano in corso le riprese del 19° speciale, poi, ha aggiornato il pubblico sull'ennesimo cambiamento che Todaro ha apportato al gruppo di allievi del quale è capitano.

Dopo aver eliminato Eleonora dicendo che non è pronta per partecipare al serale, l'insegnante ha deciso di dare la maglia da titolare ad una latinista che era ferma da tre anni a causa di un infortunio.

L'ingresso di Benedetta nella scuola è stato accolto con scetticismo anche dagli altri ragazzi della classe, che hanno messo in dubbio la scelta del professore definendola poco logica.

Anche i fan del talent-show hanno commentato in modo netto le ultime mosse di Raimondo, soprattutto quelle legate al genere di danza che ha sempre insegnato anche prima di far parte della commissione interna di Amici.

"Adesso ha fatto entrare lei bruciandole la possibilità di provare l'anno prossimo. La farà fuori tra qualche settimana", "Pure oggi si è riconfermato un clown", "Non so chi abbia scritto il suo copione, ma dovrebbe essere licenziato subito", questi sono solo alcuni dei pareri negativi col quale il pubblico di Canale 5 ha attaccato Todaro su Twitter.

Le differenze con la maestra di Amici

Un altro fan ha rimarcato la differenza che ci sarebbe tra Raimondo e la maestra Celentano: "Lei vuole far migliorare i ballerini con sfide e possibilità, a lui interessa mettere in piedi il solito show solo per fatturare".

Tra gli spettatori di Amici, inoltre, c'è anche chi ha voluto ribadire il fatto che il professore di danza della scuola ha convocato ben tre latiniste nel giro di un mese, due delle quali sono state eliminate dopo poche settimane.

I cambiamenti nel team di Todaro, però, non sono finiti qui: gli spoiler della puntata che è stata registrata l'1 febbraio, infatti, fanno sapere che Megan è passata da Raimondo a Emanuel Lo dopo aver capito che il siciliano non la stava valorizzando abbastanza con le coreografie assegnate durante la settimana.

Ad oggi, dunque, Todaro può contare sul talento di: Alessio (ballerino hip-hop entrato sette giorni fa al posto di Samuel), Mattia Zenzola e Benedetta (entrambi esperti nel genere latinoamericano).