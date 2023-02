Le nuove anticipazioni di Uomini e donne per il mese di febbraio 2023 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Federico Nicotera, pronto a rimettersi in gioco per conquistare il cuore della corteggiatrice Carola che scelto di andare via dalla trasmissione.

Spazio anche alle vicende di Riccardo Guarnieri che, in questi nuovi appuntamenti con il talk show, si ritroverà a fare i conti con un gesto inaspettato da parte di Tina Cipollari.

Riccardo sbotta contro la sua ex Ida Platano: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda durante il mese di febbraio in tv, rivelano che Riccardo sarà al centro dell'attenzione per il confronto in studio con la sua ex Ida Platano.

I due si ritroveranno ai ferri corti e, stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, Riccardo finirà per puntare il dito contro Ida, attaccandola anche per il suo essere madre.

Sembrerebbe, infatti, che il cavaliere pugliese sia arrivato a dire ad Ida che non sarebbe una buona madre.

Tina getta una torta contro Riccardo Guarnieri: anticipazioni Uomini e donne

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che Riccardo si sarebbe ritrovato a fare i conti anche con la reazione del tutto inaspettata da parte di Tina Cipollari.

L'opinionista del talk show pomeridiano di Maria De Filippi si scaglierà contro Riccardo e lo attaccherà gettandoli addosso una torta.

Insomma, ancora una volta, Tina si renderà protagonista di un "momento memorabile" all'interno dello studio del talk show pomeridiano di Canale 5.

Spazio anche alle vicende di Federico Nicotera: dopo l'addio da parte della sua pretendente Carola, deciderà di intervenire e di attivarsi per non perderla.

Federico rivuole ancora Carola: anticipazioni Uomini e donne

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne del mese di febbraio 2023, rivelano che Federico Nicotera farà i conti con l'addio di Carola.

La giovane pretendente deciderà di uscire di scena dal cast della trasmissione e rinunciare così alla fatidica scelta finale del tronista.

Un gesto che non è passato inosservato, tanto che Federico nel corso della registrazione del 4 febbraio, ha svelato di non voler arrendersi così facilmente.

Il tronista, a poche settimane ormai dalla registrazione della sua scelta, ha deciso di non "arrendersi": per tale motivo, quindi, ha svelato che sarebbe andato a cercarla fuori dallo studio.

Insomma, Federico si rimetterà in gioco per cercare di riconquistare la fiducia di Carola e fare in modo che possa rimettere piede in trasmissione per le battute finali del suo percorso.

Gloria se ne va senza Riccardo: anticipazioni Uomini e donne

In attesa di scoprire se riuscirà a convincerla, nel corso delle ultime riprese del talk show Mediaset non si è parlato delle vicende di Gemma Galgani.

La dama torinese, dopo le ultime scottanti delusioni dal punto di vista sentimentale, non è tornata al centro dell'attenzione e delle dinamiche del talk show pomeridiano di Canale 5.

Tra gli assenti alle riprese del 4 febbraio, spicca anche il nome di Gloria: la dama ha scelto di abbandonare la trasmissione e andare via dal cast, dopo che aveva provato a convincere Riccardo Guarnieri ad andare via insieme.

Nessun lieto fine, quindi, per la coppia Riccardo-Gloria: la dama ha preferito gettare la spugna e mollare la press, provando così a cercare la sua anima gemella fuori dallo studio del talk show.