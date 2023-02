Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse nel corso del mese di febbraio in tv, rivelano che per Federico Nicotera arriverà il momento della resa dei conti finali.

Il tronista continua a essere diviso tra Carola e Alice, le due pretendenti che sono giunte al rush finale di questo percorso, ma ci sarà un colpo di scena decisamente inaspettato.

Carola, infatti, finirà per mettere alle strette il tronista che, a sua volta, sarà molto chiaro e diretto circa quello che vuole fuori dallo studio della trasmissione di Canale 5.

Federico si lascia andare con Alice: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Federico si ritroverà al centro dell'attenzione per la sua nuova esterna con Alice.

Il ragazzo deciderà di organizzare tutto nei dettagli per la sua pretendente, facendole anche una sorpresa che non passerà affatto inosservata.

La reazione di Carola, infatti, sarà particolarmente dura: la corteggiatrice non gradirà il modo in cui il tronista si lascerà andare con la sua rivale, tanto da decidere di mollare la presa.

'Voglio una storia importante', Federico spiazza Carola a Uomini e donne

Tra Federico e Carola, stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni, ci sarà un accesissimo battibecco in studio.

La corteggiatrice ha chiesto a Federico quali fossero le sue intenzioni per la scelta finale e, se arrivati a questo punto del percorso, avesse già le idee chiare sulla persona con la quale intende costruire una relazione fuori dallo studio televisivo Mediaset.

Per il momento, Federico Nicotera, ha ammesso di non avere ancora le idee chiare dopodiché si è dispiaciuto del fatto che Carola stesse così male per avere visto un'esterna tra lui e Alice.

"Voglio una storia importante e non continuare una conoscenza", ha esclamato in studio Federico come riportato da Lorenzo Pugnaloni.

Carola lascia il programma: anticipazioni Uomini e donne

In questo modo, quindi, il tronista ha spiazzato Carola lanciando anche quella che, secondo molti spettatori social, potrebbe essere una sorta di frecciatina velata lanciata alla ragazza, più volte attaccata in studio anche per i suoi modi di fare ritenuti "da bambina".

Sta di fatto che, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, alla fine, Carola ha scelto di abbandonare la trasmissione. La ragazza ha deciso di uscire di scena dal cast del trono classico.

In un primo momento Federico ha lasciato andare Carola e ha deciso di non raggiungerla dietro le quinte. Successivamente, però, ha svelato che sarebbe andato a cercarla fuori dalla trasmissione per avere un confronto diretto.