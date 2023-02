Nel corso della registrazione di Uomini e donne di ieri, 19 febbraio, non sono mancati gli imprevisti e i colpi di scena. Come confermato dal blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram, Federico Nicotera ha deluso le aspettative delle sue fan, certe che ormai il tronista facesse la scelta tanto attesa, tra Carola Carpanelli e Alice Barisciani: al contrario, il venticinquenne è sembrato ancora più confuso, tanto che, dopo la fine della scorsa registrazione, ha voluto parlare prima con Alice e poi con Carola. Federico, quindi, ha raggiunto Alice nel suo camerino per cercare di rassicurarla ma non ha avuto grande successo.

Barisciani, infatti, ha confessato a Federico che, nonostante il dispiacere, lei è ormai certa di non essere la scelta. Carola, invece, ha stupito molto il tronista romano, dichiarando finalmente il suo amore per lui.

Spoiler Uomini e Donne: Carola dichiara il suo amore per Federico

La giovane Carpanelli ha deciso di aprire il suo cuore a Federico Nicotera, attraverso una lettera molto profonda, nella quale Carola ha dichiarato di essere innamorata di lui. Una volta in studio, Nicotera ha annunciato di essere pronto a fare la sua scelta, ma non ha rivelato il giorno preciso. Poco dopo, la lettera scritta da Carola per Federico è stata letta da Maria in studio: il tronista è sembrato molto felice per il gesto della sua corteggiatrice e l'ha invitata a ballare.

Alice, al contrario, è rimasta molto scossa nel vedere la grande sintonia tra i due e ha cominciato a piangere.

U&D, registrazione 19/2: Riccardo attratto da Cristina

Sempre durante la registrazione di Uomini e Donne del 19 febbraio, Riccardo Guarnieri ha deciso di cambiare totalmente strada: dopo aver chiuso definitivamente la sua frequentazione con Gloria e poi con Michela, ha provato a conquistare una nuova dama del parterre over: si tratta di Cristina Tenuta.

Guarnieri ha cercato di conquistare di Cristina regalandole dei fiori, ma il gesto non ha avuto il riscontro desiderato dal cavaliere. La dama, infatti, ha confessato di non essere interessata ad una possibile frequentazione con Riccardo: inoltre, ribadito il suo interesse per Armando Incarnato. Guarnieri è sembrato determinato nel conoscere Cristina e ha tentato di insistere, ma nulla è servito a convincerla.

Lavinia ancora lontana dalla scelta

La tronista Lavinia Mauro ha portato in esterna soltanto uno dei suoi corteggiatori, Alessio Campoli. Con Alessio Corvino, invece, Lavinia ha avuto modo di confrontarsi direttamente a centro studio: la tronista si è lamentata di non aver ricevuto nessun regalo da parte del suo corteggiatore, per la festa di San Valentino, ma lui ha cercato subito di giustificarsi dicendo di fare certi gesti soltanto per la sua vera fidanzata. Dalle anticipazioni della nuova registrazione sembrerebbe, dunque, che Lavinia sia ancora molto lontana dalla sua scelta.