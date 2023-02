Sabato 4 febbraio, Barbara Palombelli è intervenuta in collegamento a Tv Talk.

Tra i vari tempi affrontati dalla conduttrice, c'è stato spazio anche per l'avventura di Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 7. Palombelli ha detto di essere felice per il ragazzo, mentre sulla relazione intrapresa con Antonella Fiordelisi ha ironizzato: "Tornerà a Forum per separarsi?".

Cosa pensa Palombelli dei 'Donnalisi'

In occasione della nuova puntata di Tv Talk, su Rai3, si è parlato del continuo tira e molla tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi nella casa del Grande Fratello Vip 7.

In collegamento Barbara Palombelli ha precisato di aver seguito Edoardo all'interno della casa di Cinecittà: "Sono felice per lui". Per quanto riguarda la conoscenza intrapresa nel loft più spiato d'Italia, la storica conduttrice di Forum ha spiegato che in queste settimane Donnamaria ha dimostrato di avere un carattere piuttosto forte. Successivamente Palombelli ha fatto un paragone tra la storia dei "Donnalisi" e Forum: "Sta vivendo una relazione amorosa che ogni giorno comporta una rissa e comporterebbe una sentenza".

Infine la 69enne ha ironizzato: "Tornerà a Forum per separasi?".

«il successo di Edoardo Donnamaria al #GFvip si deve alla sua esperienza a Forum» Barbara Palombelli #tvtalk pic.twitter.com/3LraKTBwGd — Tv Talk (@TvTalk_Rai) February 4, 2023

La situazione tra Edoardo e Antonella

Dopo giorno di tensioni, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno ritrovato il sereno.

Attualmente i due coinquilini hanno ripreso la conoscenza sotto i riflettori del Grande Fratello Vip 7. Gli ultimi dissapori tra i due erano nati per motivi di gelosia: Fiordelisi non gradiva che il suo "partner" fosse vicino ad alcune persone che lei all'interno del gioco non sopporta.

Dopo essersi allontanati, Antonella ed Edoardo hanno trovato un punto d'incontro anche se in alcune situazioni il loro punto di vista sembra essere molto distante.

Per esempio, parlando di nomination Fiordelisi ha insinuato che gli amici di Edoardo spesso fanno degli accordi. Al contrario, Donnamaria ha sostenuto che non c'è nulla di male a fare una strategia all'interno del Reality Show proprio perché si tratta di un gioco. In questo caso, però, i due "vipponi" si sono confrontati senza sfociare nel litigio.

Barbara Palombelli in passato ha detto 'no' al GF Vip

Barbara Palombelli è nota per la conduzione di Forum, ma anche per il programma del pre serale Stasera Italia.

Non tutti sanno che l'azienda di Cologno Monzese nel 2020 le chiese di essere al timone del Grande Fratello Vip. A distanza di anni la diretta interessata ha confermato di aver ricevuto la proposta da Mediaset. Dopo averci pensato per un po' Palombelli ha rifiutato la conduzione: "Il GF è un programma che ha il suo fascino, però ho scelto di restare nell'informazione quindi ho detto no e ho ringraziato".