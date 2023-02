Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle ore 13:40 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le trame della fiction daily di stampo statunitense raccontano che la custodia del piccolo Douglas balzerà nuovamente in primo piano. Dopo che gli è stato negato di ritornare a lavorare per la Hope for the future, Thomas deciderà di operare una piccola vendetta contro la figlia di Brooke. Il giovane Forrester, infatti, si presenterà nella dimora di Hope con dei documenti dicendole di avere intenzione di portarla in tribunale per l'affidamento di Douglas, ma a differenza delle scorse volte, quando in ballo c'era sempre la custodia del bimbo, sarà quest'ultimo a decidere se vivere assieme a mamma o papà.

Thomas si presenterà alla Forrester Creations e pregherà Hope di riaccoglierlo

Le anticipazioni americane di Beautiful evidenziano che Thomas si presenterà d'improvviso alla Forrester Creations chiedendo scusa a Hope per tutto i danni arrecati alla famiglia e cercando il perdono della ragazza.

Come se non bastasse, il figlio di Ridge implorerà Logan junior di riassumerlo alla Hope for the future, ma la ragazza non si lascerà minimamente intenerire e con grande fredezza comunicativa gli dirà di alzare i tacchi e andarsene immediatamente dalla Forrester Creations.

Forrester junior si presenterà a casa di Hope dicendole di volerla portare in tribunale per l'affidamento del piccolo Douglas

Gli spoiler statunitense di Beautiful anticipano che il secco rifiuto della figlia di Brooke nel riammetterlo alla Hope for the future non sarà affatto metabolizzato dal giovane Forrester.

Quest'ultimo, difatti, sceglierà di passare al contrattacco prendendosi una vendetta contro la ragazza.

A fronte di ciò, Thomas si recherà d'improvviso nella dimora di Hope con dei documenti in mano e comunicherà alla stessa di aver intenzione di portarla in tribunale per l'affidamento del piccolo Douglas.

Sarà Douglas a decidere se stare con mamma o con papà

Le trame americane dello sceneggiato trasmesso da Canale 5 rivelano che Thomas consegnerà i documenti che aveva con sé a Liam e Hope, con la coppia che resterà sbalordita leggendoli.

Sebbene Thomas esigerà la custodia del figlio, difatti, il tutto si svolgerà in maniera totalmente differente, col piccolo Douglas che dovrà decidere se vivere con Thomas o Hope.

Hope, seppur scossa da tale novità, sarà fiduciosa che suo figlio possa operare la scelta giusta.

Quando Thomas lascerà la dimora, Hope chiederà a Douglas se si è divertito col padre durante la giornata e il bimbo risponderà in modo affermativo. La giovane Logan, successivamente, spiegherà al figlio la complicata decisione che dovrà prendere in tribunale, così Douglas dirà a Hope di voler stare con lei, Beth e Liam.