Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la serie tv americana Beautiful, che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 20 a sabato 25 febbraio, Ridge caccerà via Hope dallo chalet e le farà presente che potrà incontrare Deacon soltanto lontano dalla tenuta di famiglia. Inoltre Brooke non tollererà il comportamento che il marito ha avuto nei riguardi della figlia e lo porrà davanti ad una scelta, alla quale il Forrester risponderà andandosene via e stringendosi attorno all'affetto di Steffy, Thomas e Taylor.

Ridge manifesta la sua contrarietà al fatto che Deacon torni nelle vite di Hope e Brooke

Nelle puntate di "Beautiful" che saranno in onda dal 20 al 25 febbraio, le cose tra Hope, Ridge, Brooke e Deacon andranno sempre più a peggiorare. La Logan senior riferirà allo Sharpe che anche se il marito ha espresso la sua ferma contrarietà, lei è d'accordo a farlo tornare nella vita sua e della figlia. Lo stilista invece esternerà tutto il suo malcontento ed arriverà a dire che se a Deacon sarà concessa un'altra possibilità, Hope dovrà immediatamente andare via dallo chalet e non farvi più ritorno.

Brooke non tollera il comportamento di Ridge

Secondo le anticipazioni televisive fino al 25 febbraio, Finnegan si troverà in ospedale e con suo grande stupore, troverà davanti a sé Sheila vestita da infermiera.

La donna avrà modo di dialogare con il medico e fornire così la sua versione dei fatti, dopo che il figlio ha appreso che Jack è il suo padre biologico. Finnegan sarà turbato dopo questo incontro e mediterà sul da farsi. Questo stato di cose non piacerà a Steffy. Intanto Ridge confesserà a Brooke di avere cacciato via Hope dalla sua casa.

La Logan senior faticherà a credere che il Forrester senior possa essersi spinto fino a questo punto.

Nel frattempo Brooke continuerà a ritenere esagerato il comportamento di Ridge ed anzi non avrà alcuna intenzione di rompere i rapporti con la figlia, solo perchè è propensa a riallacciare un legame con il suo legittimo genitore.

Lo stilista dal canto suo ribadirà per l'ennesima volta che se Hope ha davvero deciso di rivedere Deacon, dovrà farlo lontano dalla sua abitazione. In tutto questo Liam spronerà a più riprese la moglie a ricominciare una nuova vita lontano da tutti. I due giovani annunceranno questo proposito sia a Brooke che a Ridge.

Bill consiglia a Liam di proteggere la sua famiglia

In base agli spoiler della prossima settimana, Deacon dirà a Sheila che sia la sua ex che la figlia gli hanno garantito pieno appoggio. La Carter si mostrerà perplessa dinnanzi a questa possibilità, ma lo Sharpe si mostrerà possibilista facendole notare come Brooke e Ridge hanno avuto ultimamente numerosi liti a causa sua. Sheila però non nasconderà la sua gelosia e sarà dubbiosa sul fatto che i coniugi Forrester possano separarsi.

Nel frattempo la Logan senior sarà furiosa di fronte al trattamento che il marito ha riservato a Hope e arriverà a porgli un ultimatum. Il Forrester allora andrà via e si recherà in azienda, dove ci saranno Steffy e Thomas. Questi ultimi gli ribadiranno che potrà sempre contare sulla loro vicinanza e quella di Taylor. Infine Bill suggerirà a Liam di proteggere sempre la sua famiglia, mentre Hope e Brooke comunicheranno a Deacon il proposito di dargli un'altra possibilità.