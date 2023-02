Il rapporto tra Thomas e Paris sarà al centro delle nuove puntate di Beautiful in onda su Canale 5 nei pomeriggi dal 6 all'11 febbraio 2023. In particolare il fratello di Steffy prenderà coraggio e farà una dichiarazione d'amore a Paris. Quest'ultima lo rifiuterà, essendo innamorata di Zende.

Dei colpi di scena ci saranno anche riguardo a Finn. Il medico scoprirà che il suo padre adottivo è anche il suo padre biologico e ne resterà sconvolto.

Beautiful, anticipazioni Thomas è innamorato di Paris

Nel corso degli episodi in onda sino all'11 febbraio, i telespettatori di Beautiful vedranno Zende sempre più innamorato di Paris.

Il giovane chiederà a Quinn di realizzare un anello per lei. Non si potrà fare a meno di notare come Thomas sia geloso della coppia. Zende inoltre, confesserà a Hope di voler andare a vivere con Paris.

Intanto il rapporto tra Paris e Thomas si rafforzerà sempre di più, ma la ragazza lo vedrà solo come un amico. Per il fratello di Steffy la cosa sarà differente e sembrerà proprio essersi innamorato di lei. Tutto apparirà più chiaro anche ai telespettatori, nel momento in cui Thomas e Paris usciranno a cena insieme

Thomas dichiara il suo amore a Paris, lei lo rifiuta: spoiler Beautiful

Proprio mentre Thomas e Paris saranno a cena insieme, Carter insinuerà qualche qualche dubbio sul loro rapporto a Zende.

Quest'ultimo non sembrerà affatto preoccupato, visto che non penserà minimamente che Thomas possa avere mire su Paris.

Invece Thomas approfitterà della cena per fare un'autentica dichiarazione d'amore a Paris. Quest'ultima rimarrà spiazzata e gentilmente rifiuterà. Successivamente, la ragazza si confiderà con Carter raccontandogli quanto successo con Thomas e di come lei gli abbia fatto capire di vederlo solo come un amico.

Finn scopre che Jack é il suo padre biologico: puntate 6-11 febbraio

Dopo aver ricevuto il rifiuto di Paris, Thomas deciderà di lasciare l'appartamento che condivide con lei.

Inoltre ci saranno importanti novità anche riguardo a Finn. Il marito di Steffy verrà a sapere una verità che lo sconvolgerà parecchio. Jack infatti, dopo aver confessato a Li di essere il padre biologico di Finn, lo confesserà pure al figlio.

Per Finn sarà uno shock scoprire che quello che credeva essere il suo padre adottivo ha mantenuto un segreto per così tanto tempo.

Sia Li che Finn non riusciranno a perdonare Jack e lo cacceranno da casa. Sarà Steffy in questo momento così delicato a stare accanto al marito.