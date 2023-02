Tanti colpi di scena avranno luogo nel corso delle nuove puntate di Beautiful in programma ad inizio febbraio negli Usa. Le trame della soap opera ambientata in una casa di moda rivelano che Sheila Carter finirà al centro di un triangolo amoroso con Deacon Sharpe e Bill Spencer. Katie Logan, invece, vorrà che Taylor Hayes paghi per i suoi crimini.

Beautiful, anticipazioni: Sheila divisa tra Deacon e Bill

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse dal 6 al 10 febbraio in prima visione sull'emittente americana Cbs rivelano che Sheila sarà protagonista di un nuovo triangolo amoroso.

Scendendo nei dettagli, Deacon dimostrerà di nutrire ancora dei sentimenti per la criminale nonostante abbia attualmente una relazione con Bill. Per questo motivo, il padre di Hope (Annika Noelle) farà fatica a mantenere le distanze da lei. Sharpe, infatti, deciderà di introfularsi nella villa del magnate per cercare un incontro ravvicinato con Sheila, sebbene lo avesse avvertito di non mettere i bastoni tra le ruote alla sua storia con Bill (Don Diamont). I portali annunciano che Deacon potrebbe fare una dichiarazione d'amore alla madre biologica di Finn. Un incontro che potrebbe essere spiato dal padre di Liam con conseguenze drammatiche.

Katie vuole che Taylor si costituisca per aver sparato a Bill

Nelle puntate americane di Bold and Beautiful in programma tra un anno sui teleschermi di Canale 5 a causa della differenza di emissione con gli Stati Uniti, Katie si lamenterà con Brooke a causa del segreto di Taylor e le ripercussioni che ha provocato nella loro famiglia.

La donna, infatti, si infurierà quando scoprirà che la madre di Steffy è stata ricattata per aver sparato a Bill. Brooke, a questo punto, prenderà le parti della sua migliore amica, ricordando alla sorella che non deve vedere Taylor come una nemica ma bensì Sheila (Kimberlin Brown). Logan, infatti, non condividerà la richiesta di Katie di incoraggiare la dottoressa Hayes a costituirsi per espiare i suoi peccati.

Hope non riassume Thomas: nuove puntate di Beautiful

Allo stesso tempo, Hope darà a Thomas un'importante notizia. Il padre di Douglas subirà un duro colpo alla sua carriera quando l'ex moglie deciderà di non riassumerlo nel team della Hope for the future. La figlia di Brooke (Katherine Kelly Lang), infatti, deciderà di fare a meno di lui. Per questo motivo, Forrester jr sarà costretto a rivedere la sua strategia se vuole tornare ad avere un ruolo di primo piano all'interno della casa di moda. L'uomo riuscirà nella sua impresa? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful per sapere come andrà a finire.