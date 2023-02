Continua su Canale 5 la programmazione della soap opera americana "Beautiful", che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 13:40.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 6 a sabato 11 febbraio, Thomas confesserà a Paris di amarla. Lei però gli dirà di vederlo solo come un amico.

Intanto Jack rivelerà a Li e Finnegan di essere il padre naturale del ragazzo e sarà cacciato via da casa, in quanto la moglie e il figlio non avranno voglia di perdonarlo.

Thomas è geloso del rapporto tra Zende e Paris

Nelle puntate di Beautiful in onda dal 6 all'11 febbraio, Zende sarà perdutamente innamorato di Paris e sarà certo che passerà tutta la sua vita con lei.

L'uomo deciderà di rivolgersi a Quinn, al fine di chiederle di disegnare un anello da consegnare alla giovane Buckingham.

L'unico che mostrerà una certa insofferenza di fronte al rapporto sempre più crescente tra i due è Thomas, il quale non ha mai nascosto di provare dei forti sentimenti verso la ragazza. Il giovane Forrester sarà pervaso da tanta gelosia.

Zende si confida con Hope

Secondo le anticipazioni televisive fino all'11 febbraio, Jack dopo aver dialogato con Sheila presso "Il Giardino", sarà determinato nel raccontare la verità. Prima di tutti affronterà Lì, la quale sarà profondamente scossa dalle rivelazioni del marito e lo obbligherà a informare il figlio.

Intanto Finnegan sarà ancora all'oscuro di tutto e si chiederà se la continua ricerca del padre naturale, possa in qualche infastidire i suoi genitori.

Steffy rassicurerà l'uomo, dicendogli che i suoi familiari lo appoggeranno in qualunque iniziativa deciderà di intraprendere.

Nel frattempo Zende non vorrà fermarsi con Paris semplicemente consegnandole l'anello di fidanzamento, infatti ha intenzione di proporle di andare a convivere, lasciando l'abitazione in cui finora ha vissuto con Thomas.

Lo stesso Zende rivelerà a Hope le proprie idee per il futuro. In tutto questo Paris si renderà conto che il suo legame con Thomas è sempre più saldo e spiegherà a Carter tutti gli avvenimenti avvenuti di recente.

Thomas decide di andare a vivere in albergo

In base agli spoiler della prossima settimana, Jack troverà il coraggio di confessare a Finnegan di essere il suo vero padre naturale.

Il ragazzo sarà scioccato e non tollererà il fatto che la madre sia stata ingannata per tutti questi anni. Steffy dal canto suo sarà infuriata per il fatto che il suo suocero ha avuto una storia con Sheila e penserà di difendersi pure da lui.

Nel frattempo Carter inviterà Zende a guardarsi bene dalle azioni di Thomas, ma lui non darà peso alle sue parole. Walton però non si sbaglierà, in quanto durante una cena rivelerà a Paris di essersi innamorato di lei. Buckingham sarà turbata di fronte alle parole di Forrester, ma chiarirà subito che tra di loro non si andrà oltre un'amicizia. Il figlio di Ridge allora capirà che la soluzione migliore è quella di andare in albergo.

Infine Finnegan e Li non avranno alcuna intenzione di perdonare Jack e lo allontaneranno da casa.