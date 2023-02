Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Black Out - Vite sospese con Alessandro Preziosi in onda lunedì 6 febbraio alle ore 21:20 su Rai 1 faranno luce su diversi misteri, ma ne apriranno altri indicando la strada per una possibile seconda stagione, visti gli ascolti decisamente buoni da parte dei telespettatori. Che cosa succederà a Giorgio? E soprattutto, Lidia scoprirà la verità su Hamid? Il finale metterà dei punti fermi, ma porterà dei misteri che dovranno essere ancora risolti.

Finale Black Out - Vite sospese: Giorgio scompare

C'è grande attesa per la puntata finale della fiction con Alessandro Preziosi che ha ottenuto il consenso del pubblico, entusiasta delle trame intricate e mai banali e degli scenari iper-realistici.

Nella puntata precedente Lorenzo era pronto a uccidere Giorgio, ma l'intervento di Lidia e Anita è stato provvidenziale. L'identità dell'assassino è ancora ignota, ma è tra loro e fino a quando non verrà messo al muto, tutti sono a rischio. Come se non bastasse, il cibo comincia a scarseggiare, creando tensioni e nervosismo. Nonostante Giorgio sia stato salvato in extremis, i sospetti ricadono sui di lui; l'episodio di è concluso con la fuga di Giorgio nel disperato tentativo di andare a chiamare i soccorsi, ma nella nuova puntata del 6 febbraio accade l'imprevedibile: Giorgio scompare nel nulla, che fine ha fatto?

Giovanni ha ucciso Max? Black Out - Vite sospese trama del 6 febbraio

Il 6 febbraio va in onda la quarta puntata.

Che cosa succede ai protagonisti? Le anticipazioni rivelano che Giorgio sparisce nel nulla, dopo essere stato liberato da Petra. Nessuno crede in lui e nel fatto che sia fuggito per cercare i soccorsi. Intanto, Marco continua nella sua insistente opera di convincimento, sicuro che Giovanni non solo abbia ucciso Max, ma sia anche il responsabile del tentato omicidio di Claudia.

Nel frattempo, Lidia trova dei disegni di Hamid e dopo averli esaminati con attenzione, ipotizza che il bimbo sia finito in un giro di traffico di clandestini.

Come finisce Black Out - Vite sospese: colpo di scena che cambia le sorti di tutti

Nell'ottavo e ultimo episodio Lidia crede di aver trovato la verità, quando scopre che Hamid è nelle mani di Karim.

Lo stesso Karim è il sospettato principale della morte di Max e non solo. Pare infatti che il barista abbia cercato di uccidere Claudia. Insomma, pare che Lidia abbia messo a posto tutti i pezzi del puzzle, ma non è così. Come rivelano infatti le anticipazioni, nella puntata finale ci sarà un colpo di scena che cambierà ogni cosa, aprendo la possibilità ad una seconda stagione, tuttavia non ancora confermata.