Cambio programmazione sulle reti Mediaset a marzo 2023. Le novità riguarderanno in primis la fascia del prime time, dove ci saranno delle modifiche legate sia al genere fiction che all'intrattenimento della rete ammiraglia.

Tra le novità spicca la conclusione di Buongiorno mamma 2, la serie tv con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, la quale saluterà il pubblico dopo una seconda stagione decisamente fortunata e trionfante dal punto di vista degli ascolti.

Buongiorno mamma 2 si ferma: cambio programmazione Mediaset marzo

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del prossimo marzo 2023, porterà allo stop per la fiction Buongiorno mamma 2, con Raoul Bova.

Complessivamente sono sei gli appuntamenti previsti per questa seconda stagione: il gran finale andrà in onda venerdì 17 marzo in prime time su Canale 5, dopodiché calerà il sipario sulle vicende di Anna e Guido.

Tuttavia, terminato l'appuntamento con Buongiorno mamma 2, Mediaset continuerà a puntare sulle fiction in prima visione assoluta, nel prime time del venerdì.

Tra i titoli in programma nel corso della stagione primaverile ci sono "Il Patriarca" con Claudio Amendola e poi, a seguire, sarà la volta di Luce dei tuoi occhi 2, la Serie TV con Anna Valle e Giuseppe Zeno.

E poi ancora, il cambio programmazione Mediaset per il mese di marzo, riguarderà anche il sabato sera di Canale 5.

Stop C'è posta per te, torna Amici: cambio programmazione Mediaset marzo

Dopo l'ennesima stagione trionfante, C'è Posta per te saluterà il suo affezionato pubblico con il racconto delle ultime storie e con le ultime sorprese vip che terranno banco in trasmissione.

Tuttavia, dopo lo stop del people show Mediaset, il sabato sera di Canale 5 resterà sempre nelle mani di Maria De Filippi.

Anche quest'anno, infatti, è prevista una staffetta con il serale di Amici 22, la cui messa in onda è in programma tra il 18 e il 25 marzo, con la prima puntata di questa nuova stagione.

Prosegue l'appuntamento con Le Iene: novità programmazione Mediaset

Per quanto riguarda, invece, la programmazione di Italia 1, è confermato l'appuntamento con Le Iene, il programma del martedì sera condotto da Belen Rodriguez, rimasta da sola al timone dopo l'addio di Teo Mammucari.

Il programma, in queste settimane di messa in onda, ha registrato una media di circa 1,4 milioni di spettatori a settimana riuscendo a conquistare anche punte del 10% di share e picchi del 16% durante la messa in onda.

Tra le novità della programmazione primaverile, invece, spicca Back to school, il varietà condotto quest'anno da Federica Panicucci, la quale prenderà il posto di Nicola Savino, attualmente diventato un volto di punta del canale free Tv8.

Tempesta d'amore confermata nel palinsesto di Rete 4

Su Rete 4, invece, sono confermati i vari appuntamenti con i talk show politici che popolano il palinsesto serale e in daytime proseguirà la messa in onda della soap opera Tempesta d'amore, confermatissima nell'access prime time con i nuovi episodi.

Nella fascia del mattino, invece, proseguiranno le repliche de Il Segreto: la soap opera spagnola sarà trasmessa tutti i giorni alle 12:30 circa, seguita poi dal telefilm La Signora in giallo e dal consueto appuntamento in diretta con Lo sportello di Forum condotto da Barbara Palombelli.

La conduttrice e giornalista, nell'access prime time di Rete 4, sarà anche impegnata al timone di Stasera Italia, la cui messa in onda è prevista fino alla fine di questa stagione. Nel weekend, invece, al posto di Barbara Palombelli ci sarà Veronica Gentili con Controcorrente (la cui messa in onda è confermata anche in prime time).