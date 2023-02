Can Yaman si prepara a sbarcare nel cast dell'Isola dei Famosi 2023? È questo l'ultimo retroscena legato al futuro professionale dell'attore turco, tra i volti di punta del momento sulle reti Mediaset.

A quanto pare, infatti, la padrona di casa del reality show della sopravvivenza, avrebbe messo gli occhi addosso sul divo turco, tanto da volerlo arruolare nel cast della prossima edizione.

Isola dei famosi 2023, Ilary Blasi vorrebbe Can Yaman come nuovo inviato

A svelare dei retroscena sull'Isola dei famosi 2023 è stato il settimanale "Di Più Tv", il quale fa sapere che per la nuova edizione del reality show, in programma da aprile in poi su Canale 5, Ilary Blasi avrebbe intenzione di apportare un po' di modifiche e cambiamenti.

Una di queste avrebbe a che fare con il nome dell'inviato della prossima Isola dei famosi: dopo le tensioni con Alvin che si sono state nel corso della passata edizione, Ilary avrebbe intenzione di voltare pagina.

E, per attirare sempre più l'attenzione del pubblico, l'ex signora Totti avrebbe intenzione di puntare su Can Yaman.

'Ultimi accordi', il retroscena su Can Yaman all'Isola dei famosi 2023

Ebbene, sembrerebbe che la trattativa per portare Can nel cast dell'Isola dei famosi stia andando avanti e non si esclude che possa arrivare il "lieto fine".

"Pare che l'attore sia alle prese con gli ultimi accordi", fa sapere il settimanale aggiungendo che quest'anno ci saranno delle novità anche per quanto riguarda gli opinionisti dell'Isola, complice l'uscita di scena di Nicola Savino e l'arrivo nel cast di Enrico Papi.

In attesa che arrivi l'ufficialità per l'Isola dei famosi, Can Yaman sicuramente continuerà ad essere uno dei volti della rete ammiraglia Mediaset con la seconda stagione di Viola come il mare.

Il ritorno della coppia Can Yaman - Francesca Chillemi in Viola come il mare 2

Dopo il buon successo di ascolti della prima serie, seguita da una platea di oltre tre milioni di spettatori in prime time, il divo turco è stato confermato nel cast della seconda stagione, che lo vedrà sempre protagonista al fianco di Francesca Chillemi.

La coppia Can-Francesca è stata la rivelazione di questa stagione televisiva: i due hanno appassionato gli spettatori di Canale 5 con le vicende della coppia Francesco-Viola ed hanno attirato anche l'attenzione del gossip.

Per diverse settimane, infatti, si erano rincorse voci legate ad un possibile flirt in corso tra i due protagonisti della fiction di Canale 5 ma, alla fine, sono stati i due diretti interessati a smentire, svelando che si è creato solo un ottimo feeling dal punto di vista professionale ma non c'è stato del tenero durante le riprese.