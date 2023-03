Giovedì 2 marzo alle ore 21:25 sarà trasmessa su Rai 1 l'ottava puntata della Serie TV Che Dio ci aiuti, che sta riscontrando una media di oltre 4 milioni di spettatori e uno share dell'oltre il 20%.

In base alle trame del quindicesimo e sedicesimo episodio del 2 marzo, Suor Teresa sarà sempre più convinta che Elia debba lasciare il Convento degli Angeli per stare con una vera famiglia. Inoltre Sara sarà gelosa della frequentazione tra Emiliano e Corinna, mentre Azzurra non si fiderà del seminarista Enrico.

Trame quindicesimo episodio: Suor Teresa dice ad Elia che presto andrà via dal Convento

Giovedì 2 marzo andrà in onda la terzultima puntata della fiction tv Che Dio ci aiuti [VIDEO]. In base alle trame del quindicesimo episodio dal titolo "La donna senza sonno", Suor Teresa sarà ormai convinta del fatto che non ci sia più tempo per attendere che Sara ed Emiliano diventano una coppia. La madre superiora sentirà la necessità di parlare al più presto con il nipote Elia, per comunicargli che presto dovrà andare via dal Convento degli Angeli. Quando questo avverrà, il bambino non sarà d'accordo e non la prenderà bene. L'unico conforto lo troverà nella baby sitter Sara.

Nel frattempo Ludovica non si accorgerà dei numerosi tentativi di Ettore di potersi riavvicinare e si concentrerà solo ed esclusivamente su un modo per poter scagionare la madre da tutte le accuse.

In tutto questo Cate sarà felice, perchè Giuseppe l'ha invitata a uscire insieme. La serata però andrà diversamente da come sperato. Lo psichiatra Stiffi intanto sarà impegnato con Corinna, una nuova paziente che dopo avere avuto una esperienza scioccante, non riuscirà più a dormire tranquillamente.

Anticipazioni sedicesimo episodio: Suor Teresa vuole bene al nipote Elia

Secondo le anticipazioni televisive del sedicesimo episodio dal titolo "Non era destino", Suor Teresa si attiverà in ogni modo affinché Elia possa avere la migliore famiglia possibile. La madre superiora si accorgerà di volere bene al nipote e che è difficile lasciarlo andare via.

Intanto Corinna riuscirà a risolvere i suoi problemi grazie al prezioso contributo di Emiliano. I due, caduto il vincolo tra paziente e dottore che li legava, decideranno di continuare a vedersi per approfondire la conoscenza.

Come si evince dal trailer, Sara sarà gelosa tanto da definire "gatta morta" la sua rivale in amore. Azzurra si renderà conto che in lei c'è qualcosa che non quadra e la esorterà a rivelare i suoi sentimenti allo Stiffi. Quest'ultimo si convincerà che proprio Corinna è la persona che in un bagno pubblico gli ha dato il fermaglio rosso. Infine nel Convento degli Angeli arriverà Enrico, un seminarista che in passato era pugile. Si scoprirà che l'uomo è stato mandato dal Vescovo. La giovane Leonardi diffiderà subito di lui e penserà che il religioso possa nascondere qualcosa. Come è sua abitudine fare, quindi, si metterà a indagare.