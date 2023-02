Perché Che Dio ci aiuti 7 non va in onda giovedì 9 febbraio 2023 su Rai 1? Gli appassionati della fiction con Francesca Chillemi dovranno prepararsi a un cambio programmazione che si verificherà con la messa in onda della quinta puntata di questa stagione.

Che Dio ci aiuti si fermerà per la messa in onda di Sanremo, ma tornerà in onda la settimana successiva con una doppia puntata serale.

Cancellata la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 7 del 9 febbraio: ecco perché

La programmazione di Che Dio ci aiuti 7 subirà uno stop giovedì 9 febbraio 2023.

Gli spettatori delle vicende dei protagonisti del convento più famoso del piccolo schermo, sintonizzandosi alle 21:30 su Rai 1 per seguire i due nuovi episodi della serie, non avranno modo di seguire la quinta puntata.

La fiction con protagonista l'ex Miss Italia risulta sospesa dalla programmazione del 9 febbraio per lasciare spazio alla messa in onda della terza serata del Festival di Sanremo 2023.

Cambio programmazione Che Dio ci aiuti 7: le novità dopo Sanremo 2023

La kermesse musicale condotta da Amadeus prenderà il via martedì 7 e andrà avanti fino all'11 febbraio: cinque serate in onda in diretta tv dal Teatro Ariston, le quali porteranno a una variazione del palinsesto della rete ammiraglia.

Che Dio ci aiuti 7 non sarà in onda su Rai 1, ma tutti gli appassionati della serie possono stare tranquilli, perché la settimana successiva al Festival di Sanremo è previsto un doppio appuntamento in televisione.

Come riportato da Antonio Genna, la messa in onda della fiction con Francesca Chillemi andrà in onda due volte nel prime time di Rai 1.

Martedì 14 febbraio è in programma la quinta puntata di questa settima stagione, mentre giovedì 16 febbraio sarà in onda la sesta delle dieci puntate previste.

Resistono gli ascolti di Che Dio ci aiuti 7 dopo l'addio di Suor Angela

Un doppio appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati della serie che si avvia verso il giro di boa di questa stagione.

Nonostante l'uscita di scena di Elena Sofia Ricci, alias Suor Angela, gli ascolti di Che Dio ci aiuti 7 stanno reggendo abbastanza bene.

Complessivamente sono quasi quattro milioni e mezzo gli spettatori che stanno seguendo le nuove puntate con protagonista la coppia composta da Azzurra ed Emiliano.

Lo share della fiction viaggia su una media del 24%, con picchi che hanno toccato anche il muro del 28% durante la messa in onda di alcuni episodi.