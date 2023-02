Non è un periodo semplice per Giaele De Donà all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7. Il motivo è da ritrovare nel marito Bredford che è stato avvistato in Italia e che, anziché provare a vederla, sarebbe andato a cena con amici. Per tale ragione, la modella è tormentata da pensieri che non la rendono serena. L'imprenditrice non ha assolutamente apprezzato l'indifferenza del coniuge ed ha confessato il proprio stato d'animo deluso a Milena Miconi e Nicole Murgia.

L'ex ballerina del Bagaglino ha provato ad alleggerire la situazione invitando la compagna d'avventura a non lasciarsi troppo andare alla negatività.

Infatti, secondo, Milena potrebbero esserci spiegazioni e motivazioni differenti riguardo al comportamento di Brad, ma De Donà non è riuscita ancora a digerire il fatto che il marito sia andato nel ristorante dove lavora Cristina Quaranta a cenare con gli amici.

Il risentimento di Giaele De Donà per l'assenza di comunicazioni di Bredford

Nicole Murgia, invece, ha espresso un punto di vista diverso. Nonostante possa contemplare l'idea che si possa trattare di una semplice coincidenza, l'attrice ha compreso le preoccupazioni che tormentano Giaele De Donà. Ciò che rende la modella particolarmente infastidita è la completa assenza di messaggi da parte di Bredford, soprattutto durante quello che sarebbe dovuto essere un giorno felice, ovvero l'anniversario del loro matrimonio.

L'imprenditrice, infatti, ha sottolineato che non è arrivato nemmeno un aereo con una dedica per lei, aggiungendo: "Il giorno della puntata non mi fai arrivare una lettera, come hai fatto per il compleanno?".

Le preoccupazioni di De Donà

Sono queste, in modo particolare, le perplessità che non rendono tranquilla Giaele De Donà e stanno spingendo la gieffina verso una preoccupazione ancora maggiore in riferimento al suo matrimonio.

In più circostanze, l'imprenditrice ha chiesto un confronto con Bredford per tentare di chiarire il suo pensiero su ciò che è successo con Andrea Maestrelli ed Antonino Spinalbese. Sia Milena Miconi che Nicole Murgia, però, non sono apparse molto negative ed hanno sottolineato di prendere anche in considerazione la possibilità di un'assenza del marito con lo scopo di proteggerla.

L'attrice ha ribadito, infatti, che il coniuge è stato nominato così tante volte che può essere che preferisca non farsi vedere per non amplificare la vicenda. Intanto, la preoccupazione di Giaele De Donà per le sorti del suo matrimonio aumentano di giorno in giorno e la gieffina non è più tranquilla. Qualche giorno fa aveva espresso i propri dubbi anche ad Oriana Marzoli.