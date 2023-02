Terminata la puntata di ieri, lunedì 20 febbraio 2023, del Grande Fratello Vip 7, il gruppo degli Spartani, ha deciso di riunirsi nel cortiletto, che rappresenta il loro punto di ritrovo e si sono scambiati i loro pensieri ed opinioni riguardo alla diretta del Reality Show. Giaele De Donà ed Oriana Marzoli sono apparse stupite dall'atteggiamento di Sarah Altobello, in quanto non pensavano fosse possibile che la loro compagna d'avventura nutrisse del risentimento nei loro riguardi. La modella e la showgirl venezuelana hanno sottolineato che non hanno capito la motivazione per cui la pugliese sia stata così ostile e abbia dei pensieri non positivi sul loro gruppo.

Il pensiero degli Spartani su Nikita Pelizon

Successivamente il gruppo degli Spartani ha parlato di Nikita Pelizon che poco convince. De Donà ha raccontato quanto è successo nel corso delle nomination. L'imprenditrice ha affermato che la modella ha dichiarato di aver rivalutato Antonino Spinalbese che in tutto il percorso nel reality show ha rappresentato un suo nemico. Questo cambio di atteggiamento di Pelizon ha alimentato dei dubbi negli Spartani. Oriana Marzoli ha sottolineato con un tono pungente sulla triestina: "Non ha memoria, ma la memoria per mentire ce l'ha". Ormai, da tempo, anche Luca Onestini non sta credendo ai comportamenti di Pelizon e tutti sono apparsi d'accordo nel giudicare i suoi atteggiamenti ambigui.

L'opinione di Micol Incorvaia su Sarah

In seguito, nel quartier generale degli Spartani, è giunta anche Micol Incorvaia che ha immediatamente dichiarato di non comprendere più Sarah Altobello. L'opinionista pugliese, secondo la sorella di Clizia, sta trascorrendo tutte le giornate nella casa più spiata d'Italia con Nikita Pelizon, nonostante abbiano avuto delle varie discussioni.

Incorvaia si è definita convinta di non aver mai proferito frasi gravi nei suoi riguardi ma, semplicemente ha sostenuto che Altobello non stia prendendo una posizione dentro il loft di Cinecittà. Micol è sembrata intenzionata a non voler chiarire la situazione con Sarah.

Le due gieffine non sono mai state delle grandi amiche all'interno del reality show ma Incorvaia ha sempre pensato che la showgirl pugliese fosse una ragazza piacevole ma, successivamente all'atteggiamento, non giudicato carino nel corso della puntata del GF Vip 7, ha preferito chiudere ogni tipo di rapporto.

Fra pensieri e chiarimenti, gli Spartani hanno continuato la serata dialogando ed effettuando ipotesi. A circa un mese dal termine del programma gli schieramenti appaiono definiti ma le sorprese restano, come sempre, dietro l'angolo.