Caos dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip 7 in onda su Canale 5 il 6 febbraio. Al centro dell'attenzione c'è stato Luca Onestini che, dopo aver ritrovato la sua ex fidanzata Ivana Marzova, non si è fatto problemi a lanciare subito una frecciatina nei confronti di Nikita.

Spazio anche alle vicende di Oriana che, nel cuore della notte, ha perso le staffe nei confronti di Daniele Dal Moro, lasciandosi andare a un durissimo sfogo.

Oriana perde le staffe contro Daniele Dal Moro dopo la puntata del GF Vip: caos nella notte

Nel dettaglio, subito dopo la puntata serale di questa settimana, Oriana è finita al centro dell'attenzione per un clamoroso sbrocco contro Daniele Dal Moro.

La concorrente iberica ha letteralmente perso le staffe e, sfogandosi con Luca Onestini, ha evidenziato tutti i difetti dell'ex tronista di Uomini e donne che, proprio nel corso dell'ultima diretta serale, ha scoperto che la sua ex fidanzata Martina Nasoni, sarebbe stata ospite in casa per un po' di giorni.

"Mi dice che non vuole creare dinamiche con me, ma allora cosa si avvicina a fare?", ha sbottato furiosa Oriana puntando il dito contro Daniele e il suo atteggiamento.

Oriana ai ferri corti con Daniele, Nikita 'indaga' al GF Vip

"Si lamenta delle telecamere che lo inquadrano quando stiamo insieme. Ma sei al Grande Fratello co... non a casa tua", ha sbottato ancora Oriana Marzoli che sembra essere davvero stufa dell'atteggiamento e del comportamento di Daniele.

Insomma, un clima particolarmente teso tra i due concorrenti che, nonostante la forte attrazione, non riescono proprio a trovare un punto di incontro per poter stare insieme e viversi la loro storia. Come si evolverà la situazione, adesso che c'è anche l'ex di Daniele in casa? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.

E poi ancora, subito dopo l'ultima puntata serale del GF Vip trasmessa il 6 febbraio 2023 su Canale 5, c'è stato spazio anche per un primo confronto tra Ivana e Nikita.

La modella triestina, messo da parte il flirt che c'è stato in passato con l'ex tronista di Uomini e donne, ha provato ad "indagare" sulla storia d'amore tra i due concorrenti.

Luca Onestini zittisce Nikita dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip 7

Sebbene si siano lasciati da un po' di tempo, secondo Nikita, tra loro c'è ancora del sentimento.

"Non lo so, ma credo che lui sia ancora innamorato di te", ha affermato Nikita.

Immediata la reazione di Luca che, nel momento in cui l'ha vista parlare con la sua ex fidanzata, è subito intervenuto per zittire Nikita e per portare via Ivana.

"Tesoro vieni qua, non rispondere a questa che ti chiede cose di fuori. Lei è pesantissima, lasciala perdere. Fidati", ha sentenziato Luca Onestini mettendo a tacere Nikita e allontanandola subito dalla sua ex Ivana.