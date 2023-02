Scoppia la polemica nella casa del Grande Fratello Vip dopo l'ultima puntata serale del 20 febbraio. Luca Onestini, senza troppi mezzi termini, non si è fatto problemi a puntare il dito contro gli autori di questa settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, dopo gli episodi che si sono verificati nel corso della diretta serale.

L'ex tronista di Uomini e donne ha messo in discussione il fatto che alcuni di loro siano stati sonoramente bacchettati da Signorini per degli atteggiamenti poco consoni avuti in casa, mentre altri come Nikita sarebbero "favoriti" dagli autori stessi.

Luca Onestini sbotta dopo la puntata serale del GF Vip 7

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip trasmessa questo lunedì sera in prime time su Canale 5, Alfonso Signorini ha bacchettato i concorrenti per essersi lasciati andare all'ennesima lite fin troppo accesa durante la festa di Carnevale.

Per alcuni di loro sono volate parole grosse e, questo tipo di atteggiamento, è stato bocciato sia dal padrone di casa del reality show sia dagli opinionisti.

Tra i concorrenti bacchettati in diretta figuravano Luca Onestini e Oriana Marzoli, i quali si sono rirovati ai ferri corti rispettivamente con Matteo Diamante e Martina Nasoni.

'È inaccettabile', Luca 'smaschera' gli autori del GF Vip dopo la puntata

Sta di fatto che, al termine della puntata serale del GF Vip di questa settimana, l'ex tronista Luca Onestini non si è fatto problemi a mettere in dubbio il modo di fare degli autori.

"Che qui ci sia gente che distorce la realtà è un fatto, ma che venga fatto durante la puntata, sono scioccato.

Ma cosa stiamo dicendo? Ma scherziamo o facciamo davvero?", ha sbottato Luca lanciando una pesante frecciatina nei confronti degli autori e della produzione del GF Vip.

"Io non lo so se lo facciano per pareggiare un po' la cosa, ma è inaccettabile, perché non puoi raccontare cose che non sono. Non puoi", ha proseguito ancora l'ex tronista di Uomini e donne che non ha gradito quanto si è visto nel corso della puntata serale di questa settimana.

L'attacco di Luca contro Nikita dopo la diretta del GF Vip

"Se una persona fa una roba è quella, non la puoi mascherare", ha aggiunto Nicole Murgia che si è schierata in difesa di Onestini.

Ma non è finita qui, perché Luca non ha risparmiato un attacco neppure nei confronti di Nikita, la quale è stata "perdonata" dalla produzione per l'utilizzo di alcuni foglietti di carta all'interno della casa, dove segna i suoi appunti personali.

"A Oriana rompono i c...Nikita che va contro il regolamento, perché non si può avere carta e penna, non è concepito. Allora ci mettiamo tutti zitti", ha sentenziato ancora Luca.