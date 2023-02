I momenti di tensione all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7 non mancano. Il rapporto che vede protagonisti Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sta proseguendo fra numerosi alti e bassi e la showgirl sudamericana appare con i nervi a fior di pelle, al punto tale da avere una discussione persino con le sue migliori amiche nel loft di Cinecittà. La gieffina si era appisolata quando è stata svegliata da Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Nicole Murgia che si stavano divertendo giocando nel salone a biliardo, proprio insieme a Dal Moro. Quanto visto ha mandato su tutte le furie la venezuelana che, successivamente, ha voluto vedere le tre compagne d'avventura in cortiletto, accusandole di averle mancato di rispetto.

La motivazione del risentimento di Oriana è stata quella di aver visto le tre ragazze spensierate con la persona che le sta causando un forte malessere.

Il nervosismo di Oriana Marzoli

Giaele De Donà, Incorvaia e Murgia sono sembrate incredule in merito alla reazione 'inaspettata' da parte di Oriana Marzoli. Così le tre gieffine hanno tentato di far ragionare la loro amica. "Se tu sei nervosa con lui non puoi scaricare il nervosismo su di noi", ha affermato Micol Incorvaia, mentre l'attrice ha affermato che la sudamericana sta esagerando. La showgirl, però, ha tentato di far comprendere il proprio punto di vista sulla vicenda, agitandosi. Oriana ha raccontato che si è innervosita per la platealità con la quale le tre amiche si stavano divertendo con l'imprenditore, ben consapevoli del malumore di Oriana per la sua situazione con Daniele Dal Moro [VIDEO].

La comprensione di Micol Incorvaia verso Oriana

Marzoli ha spiegato che da quelle che considera essere le sue più care amiche nella casa del GF Vip 7 si sarebbe aspettata maggiore comprensione e vicinanza e, invece, si è ritrovata da sola e ciò ha causato la perdita di pazienza nei loro riguardi. Fra le tre ragazze, Micol Incorvaia è sembrata essere la più comprensiva ma, pur riuscendo a capire il pensiero di Oriana, non le ha risparmiato un piccolo rimprovero, dicendole che si è sentita abbandonata e che non è stato un comportamento maturo, prima di andarle a dare un bacio sulla guancia.

Anche l'attrice ha voluto esprimere il proprio pensiero sulla situazione, cercando di far capire alla venezuelana che scherzare e divertirsi con l'imprenditore non ha significato schierarsi da un parte o dall'altra. I problemi all'interno della loro relazione non dipendono, secondo Nicole Murgia, dai rapporti d'amicizia nella casa più spiata d'Italia. Infine, Giaele De Donà ha affermato che una loro disattenzione non ha significato mancanza di interesse verso l'amica.