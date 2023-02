Luca Onestini e Ivana Mrazova sarebbero legati ancora da un forte sentimento. L'arrivo della modella ceca nella casa del Grande Fratello Vip, dove resterà alcuni giorni in veste di ospite e non di concorrente ufficiale, ha fatto brillare gli occhi al suo ex fidanzato e come dichiarato dallo stesso Alfonso Signorini, che vedremo al timone anche della prossima edizione, pare proprio che i due potrebbero non aver mai smesso di amarsi. Nelle ultime ore poi, sono stati protagonisti di un lungo e intenso confronto, un faccia a faccia al termine del quale sono scoppiati in lacrime e si sono stretti in un forte abbraccio.

Intenso e toccante faccia a faccia tra i due ex fidanzati

Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno deciso di dirsi tutto quello che non erano riusciti a tirare ancora fuori e che avevano di irrisolto nella loro relazione passata. L'ex tronista, dopo aver "minacciato" la ragazza di chiamare i suoi avvocati e denunciarla per quanto dichiarato da lei ad Alfonso Signorini, ha ascoltato le sue ragioni e gli ha aperto il suo cuore confessando tra le lacrime: "Non ti avrei mai lasciata". Onestini le ha poi anche chiesto scusa se nei mesi in cui sono stati insieme non le ha dato abbastanza facendo comunque tutto quello che poteva. E poi ancora, ha dichiarato di aver sempre cercato di andare avanti e che quando l'ha vista felice arrivare nella casa era già felice anche lui.

Infine, ha concluso: "Non stavamo insieme, ma io ti vedo felice e sto bene. Non c'è tanto da dire". Come andrà a finire tra i due ex fidanzati?

Luca Onestini e Ivana Mrazova: tra i due è finita davvero?

Anche se nessuno dei due si è sbilanciato apertamente e anche se le loro posizioni appaiono inconciliabili, tra Luca Onestini e Ivana Mrazova potrebbe non essere finita davvero.

La scintilla tra i due si è davvero spenta per sempre? Il condizionale è d'obbligo, ma dall'intesa che dimostrano di avere nella casa sembrerebbe di no e gli stessi coinquilini lo avrebbero notato. Nikita Pelinzon, che non ha nascosto di essersi presa una bella cotta per l'ex di Soleil Sorge, ha ammesso chiacchierando proprio con Ivana che secondo lei loro due si amerebbero ancora.

Intanto, nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip, Ivana ha fatto una lunga chiacchierata con Alfonso Signorini, che ha cercato di far fare pace a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, in cui ha rivelato i motivi che hanno portato lei e Luca a lasciarsi. La ragazza ha parlato del dolore incolmabile per la perdita di suo padre e di quanto avesse voluto avere il suo fidanzato più vicino in quei difficili momenti. A peggiorare la situazione poi, anche il lockdown dovuto al Covid, che li ha tenuti lontani per diversi mesi, essendo per via delle norme varate dal governo in quelle settimane di pandemia, vietati i viaggi all'estero.