Luca e Oriana continuano ad infrangere le regole del Grande Fratello Vip e ignorano l'ultimo duro provvedimento di Alfonso Signorini.

I due concorrenti di questa settima edizione del reality show, si sono ritrovati al centro delle polemiche per una serie di atteggiamenti che non sono passati inosservati agli occhi del pubblico.

E, in vista della prossima puntata serale del 6 febbraio, c'è chi si augura che possano essere presi provvedimenti nei loro confronti.

Luca e Oriana infrangono le regole del GF Vip

Nel dettaglio, Luca Onestini e Oriana sono finiti al centro delle polemiche di queste ore per un atteggiamento scorretto che li ha portati ad infrangere, per l'ennesima volta, le regole del gioco.

I due, per non farsi beccare, si sono alzati il giubbotto così da evitare che il pubblico da casa e gli autori potessero leggere il loro labiale.

L'ex tronista di Uomini e donne, poi, ha cercato anche di oscurare la telecamera con un palloncino, così da evitare che venissero inquadrati. Poche ore dopo, invece, i due sono stati beccati nuovamente a parlare spagnolo, nonostante siano consapevoli del fatto che è severamente vietato farlo.

Il provvedimento di Signorini ignorato da Luca e Oriana al Grande Fratello Vip

Nel corso dell'ultima puntata serale del GF Vip, infatti, Signorini era stato molto chiaro nei confronti dei concorrenti.

"Il limite è stato superato. Il vostro budget per la spesa settimanale subirà una drastica riduzione", aveva precisato Signorini facendo riferimento anche al fatto che spesse volte i concorrenti sono stati ammoniti per aver intrattenuto delle conversazioni in una lingua diversa dall'italiano.

"La prossima volta verrà preso un altro grave provvedimento", aveva sentenziato Signorini precisando così che i concorrenti maleducati sarebbero stati puniti.

Immediata la reazione dei fan del GF Vip che, dopo aver visto le scene di Luca e Oriana Marzoli che continuano ad infrangere le regole imposte da Signorini, hanno chiesto alla produzione di prendere dei seri provvedimenti.

I fan del GF Vip sbottano contro Luca e Oriana: 'Sono da squalifica'

"Luca e Oriana continuano a nascondere le telecamere e si mettono d'accordo in futuro per andare in quell'area senza microfono. Davvero uno schifo", ha sbottato un fan social del reality show Mediaset.

"Il comportamento di questi due concorrenti è da squalifica.

Non possono perdonarli ancora una volta, Signorini era stato molto chiaro", ha sbottato un altro telespettatore che si aspetta così dei seri provvedimenti nei confronti dei due gieffini nel corso della prossima puntata serale del reality show, in programma lunedì 6 febbraio in tv.