È andata in onda su Canale 5 lunedì 20 febbraio una nuova puntata del Grande Fratello Vip 7. La diretta si è aperta con gli auguri a Sonia Bruganelli per il suo compleanno e con la notizia che è tornato il sereno tra Giulia Salemi e il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli.

La puntata è poi proseguita con Alfonso Signorini che ha redarguito pesantemente i concorrenti per il comportamento avuto durante la festa di Carnevale: nella serata di domenica 19 febbraio infatti erano volati insulti, parolacce e anche le posate. Gli autori hanno quindi deciso un provvedimento drastico: il budget settimanale per la spesa è stato dimezzato per due settimane.

La stessa opinionista Orietta Berti ha rimproverato i concorrenti e non ha risparmiato loro una stoccata.

Le critiche delle opinioniste e del conduttore ai vip

La cantante e opinionista in studio Orietta Berti ha espresso la sua opinione in maniera diretta ai concorrenti: "Siete dei privilegiati, siete pagati per dire fesserie".

Anche l'altra opinionista Sonia Bruganelli ha detto la sua in merito al comportamento degli inquilini della casa: "Dovreste pensare che manca un mese e mezzo e poi nessuno si ricorderà più di voi perché non fate altro che litigare".

Il conduttore Alfonso Signorini ha invece detto che "Il clima che si respira nella casa è orribile, secondo voi il pubblico da casa si diverte a vedere queste scene?

Io cambio canale, vi confesso che mi date fastidio, non vado più sul 55, siete un pessimo esempio". Poi ha spiegato il provvedimento punitivo verso gli inquilini: "Per le prossime due settimane il vostro budget per la spesa sarà dimezzato. Come spesso accade per colpa di alcuni è il gruppo a pagarne le conseguenze, è l'unico modo per farvi capire che così non si può andare avanti.

Se fosse dipeso da me voi avreste fatto le valigie e sareste andati a casa".

Sarah Altobello pesca il biglietto di ritorno e rientra nella casa

Nel corso della puntata non sono mancate anche le sorprese. Raffaello Tonon è ritornato per qualche minuto nella casa che diversi anni fa lo aveva visto partecipare concorrente, per fare una sorpresa al suo amico Luca Onestini.

La profonda amicizia tra i due era nata proprio tra le mura del loft di Cinecittà ed è poi proseguita fuori.

Dopo la chiusura del televoto avviato nella puntata precedente Sarah Altobello è stata inizialmente eliminata dal gioco, ma ha pescato il "biglietto di ritorno" e quindi ha avuto la possibilità di rientrare nella casa e di continuare la sua avventura nel reality.

Al televoto per la prossima puntata sono finiti invece: Antonella Fiordelisi, Nikita Pelinzon, Antonino Spinalbese e Micol Incorvaia.