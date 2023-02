La famiglia di Antonella Fiordelisi si sarebbe mobilitata per ostacolare l'ingresso al Grande Fratello Vip 7 dell'ex fidanzato della ragazza.

Stando agli ultimi retroscena, riportati sui social da Alessandro Rosica, per le prossime puntate serali del reality show Mediaset sarebbe saltato l'ingresso dell'ex della Fiordelisi.

L'ex di Antonella Fiordelisi non entrerà al GF Vip

Nel dettaglio, le prossime puntate serali del GF Vip dovrebbero essere caratterizzate dall'arrivo in casa di quattro new entry che varcherebbero la soglia della porta rossa di Cinecittà come ospiti d'eccezione.

Si tratterebbe di quattro ex fidanzati degli attuali concorrenti in gara e tra questi figurava anche Gianluca Benincasa, ex di Antonella. Un'indiscrezione che aveva fatto subito storcere il naso al padre della concorrente: intervenuto sui social, aveva bacchettato la produzione e gli autori per questa scelta.

A fare un po' di chiarezza su quello che potrebbe succedere nelle prossime settimane, ci ha pensato Alessandro Rosica, il quale ha svelato che l'ex di Antonella non dovrebbe entrare al GF Vip.

Retroscena di Rosica sul GF Vip: c'entra la famiglia di Antonella

"Gianluca Benincasa non entrerà più al Grande Fratello Vip", ha scritto Rosica in un suo post social specificando che la causa sarebbe legata alla famiglia della gieffina.

"La famiglia di Antonella ha preso forti provvedimenti legali che hanno causato lo stop come concorrente di Gianluca", ha aggiunto l'esperto di gossip.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se, nel corso della prossima puntata serale del GF Vip, Alfonso Signorini interverrà su questi retroscena legati ad Antonella, alcuni suoi fan continuano a mobilitarsi per sostenere la Fiordelisi al televoto di questa settimana.

Nel corso della diretta di lunedì 6 febbraio, Signorini leggerà i risultati del televoto settimanale che vedono coinvolti: Antonella, Nikita, Alberto e Davide.

Antonella in calo nelle preferenze per la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 6 febbraio

Nessuno dei quattro abbandonerà la casa di Cinecittà dato che, per questo lunedì sera, non è prevista una nuova eliminazione definitiva dalla trasmissione.

Tuttavia, il risultato del televoto servirà a proclamare il nome del preferito di questa settimana.

Attualmente, i sondaggi social e web per il GF Vip, rivelano che in testa alle preferenze vi è Nikita, considerata la super-favorita di questo lunedì sera. In calo, invece, le quotazioni di Antonella.