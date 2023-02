Sarebbero previsti quattro nuovi ingressi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7 nel corso delle prossime puntate serali di questa edizione.

Stando alle ultime indiscrezioni sul reality show condotto da Alfonso Signorini, la casa di Cinecittà potrebbe accogliere dei volti ben noti ad alcuni dei concorrenti che sono in gioco.

Si tratterebbe infatti di ex fidanzati degli attuali vipponi di questa settima edizione e, tra i nomi in lizza, spicca quello di Martina Nasoni, in passato protagonista di un flirt con Daniele Dal Moro.

Sarebbero previste 4 new entry nel cast del GF Vip 7

Nel dettaglio, l'appuntamento con il GF Vip è confermato su Canale 5 fino al prossimo aprile 2023 e nel corso delle nuove puntate che andranno in onda a febbraio in tv, sarebbe previsto l'arrivo in casa di nuovi ingressi, nelle vesti di ospiti.

In pratica non sarebbero dei concorrenti a tutti gli effetti, bensì delle guest-star che andrebbero a ravvivare il clima all'interno della casa di Cinecittà.

Stando alle indiscrezioni riportate sul web, la produzione del GF Vip avrebbe deciso di puntare su ex fidanzati di alcuni degli attuali protagonisti di questa edizione.

Chi sarebbe in lizza per entrare al GF Vip come ospite

Nella lista delle 4 new entry spicca il nome di Martina Nasoni, ben nota al pubblico del GF Vip per la sua vittoria ad una delle ultime edizioni "Nip" del reality show, condotto da Barbara d'Urso.

E, proprio all'interno della casa più spiata d'Italia, Martina fu protagonista di una storia d'amore con Daniele Dal Moro, che quest'anno è tornato nel cast dell'edizione "Vip" del reality show.

Il secondo nome in lizza sarebbe quello di Ivana Mrazova, anche lei in passato già concorrente del GF Vip, dove riuscì a far breccia nel cuore di Luca Onestini, anche lui tornato nuovamente in gioco in questa settima edizione.

Il terzo nome è quello di Matteo Diamante, ex compagno di Nikita Pelizon, tra le concorrenti più amate e seguite di questa edizione.

Gianluca, ex di Antonella, sarebbe a rischio per il GF Vip 7

Il quarto nome in lizza sarebbe quello di Gianluca Benincasa, ex compagno di Antonella Fiordelisi. Eppure, stando a quanto riportato sui social da Alessandro Rosica, la presenza di Gianluca sarebbe a rischio.

L'esperto di gossip ha svelato sui social che, la famiglia di Antonella avrebbe intrapreso delle azioni legali per ostacolare l'ingresso di Gianluca come new entry di questa settima edizione.

Di conseguenza, il suo arrivo previsto per le prossime nuove puntate del GF Vip sarebbe attualmente saltato e intanto, sui social, Gianluca non sta risparmiando delle frecciatine nei confronti della sua ex fidanzata Antonella.