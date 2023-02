Questa sera, 6 febbraio 2023, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. In studio ad affiancarlo, come sempre, le due opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti, pronte a dire la loro, senza peli sulla lingua e senza remore, oltre all'esperta di social Giulia Salemi che non mancherà di aggiornare in tempo reale il sentimento dei telespettatori. Tante le cose che accadranno in studio: Federica Panicucci, a Mattino Cinque, ha fornito alcune anticipazioni come l'arrivo in casa di tre ospiti, tre ex pronti a sconvolgere gli equilibri.

Luca Onestini, Daniele Dal Moro e Nikita Pelizon: faccia a faccia con i loro ex fidanzati

Nella trentunesima puntata del Grande Fratello Vip, faranno il loro ingresso Ivana Mrazova, Matteo Diamante e Martina Nasoni. Ivana, modella ceca, proprio nel loft di Cinecittà conobbe Luca Onestini. Tra i due nacque l'amore e, nonostante si siano lasciati, l'ex tronista, la scorsa puntata, ha confessato di provare ancora un forte sentimento nei suoi confronti visto che credeva di aver trovato la donna della sua vita. Il GF Vip è stato galeotto anche per la storia d'amore tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. Matteo Diamante invece ha avuto uno relazione con Nikita Pelizon. I tre ex non diventeranno concorrenti, ma saranno ospiti per alcuni giorni.

Inoltre, non dormiranno nella casa insieme agli altri, ma avranno un loft riservato.

Milena Miconi è uscita dalla casa per dare l'addio al suo agente

Intanto, Milena Miconi ha momentaneamente lasciato la casa del Grande Fratello Vip per dire addio al suo agente, venuto a mancare qualche giorno fa. La gieffina, però, dopo la quarantena, dovrebbe ritornare nella casa dai suoi coinquilini.

Tornando alla puntata di questa sera, invece, non mancheranno, come sempre, le sorprese. Si tornerà poi sicuramente a parlare della relazione che, stando a quanto successo in questi giorni, sembra essere arrivata al capolinea tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Al televoto che decreterà il preferito del pubblico ci sono, invece, la stessa Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Nikita Pelizon e Alberto De Pisis.

Il reality condotto da Alfonso Signorini tornerà in onda con il doppio appuntamento settimanale del giovedì sera, andando a sfidare il Festival di Sanremo. Quest'anno, infatti, Piersilvio Berlusconi ha deciso di mantenere invariato il palinsesto durante la settimana nella quale, su Rai 1, va in onda la celebre kermesse canora e musicale condotta da Amadeus. Sabato sera ritornerà, dunque, anche il people show 'C'è posta per te', campione di ascolti del sabato sera condotto da Maria De Filippi.